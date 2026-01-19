Scende dall’auto in panne e viene travolta da un altro veicolo: muore davanti agli occhi di figlia e marito

Una donna di 76 anni, scesa da un’auto in panne sulla provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria, nel Brindisino è stata investita e uccisa da un altro veicolo. La donna è morta davanti agli occhi del marito e della figlia. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Tragedia nel Brindisino, lungo la provinciale che collega Francavilla Fontana a Oria, dove una donna di 76 anni, dopo essere scesa dall'auto in panne su cui viaggiava insieme ad altri familiari, è stata investita e uccisa da un altro veicolo.

La 76enne, morta sul colpo, si chiamava Eva Patisso, riporta La Repubblica, ed era residente a Oria. È deceduta, a quanto si apprende, davanti agli occhi della figlia e del marito.

Secondo quanto è stato ricostruito, la famiglia viaggiava a bordo di una Fiat 600. Il veicolo ha iniziato a dare problemi e la 76enne ha deciso di accostare al lato della strada e mettere le quattro frecce.

Subito dopo è scesa dall'automobile ed è stata travolta da un'altra vettura, guidata da un uomo di 35 anni, anche lui di Oria. L'impatto è stato molto violento e per la signora non c'è stato purtroppo nulla da fare.

I sanitari del 118 che sono rapidamente giunti sul luogo dell'incidente, avvenuto intorno alle 18 di oggi, lunedì 19 gennaio, hanno tentato di rianimarla senza successo.

Insieme al personale medico, sono sopraggiunti anche i Carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, gli agenti della Polizia Locale di Oria e i Vigili del fuoco.

La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso affidati a forze dell'ordine e militari per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e le responsabilità.

Un incidente simile si è verificato ieri, domenica 18 gennaio, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente mortale è avvenuto dopo che la vittima si era fermata per recuperare una valigia caduta dal portapacchi della sua vettura.