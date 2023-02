Scende dall’auto e spara al compagno della sua ex tra la folla, poi fugge Ha sparato al nuovo compagno della ex fidanzata per le strade di Siracusa, sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza della zona e dei passanti. L’uomo si è consegnato alle forze dell’ordine insieme al complice poco dopo l’agguato.

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto d’archivio

Ha parcheggiato l'auto ed è sceso dal veicolo per sparare sei colpi di pistola alle gambe della sua vittima in via Grottasanta, al centro di Siracusa. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi delle telecamere di videosorveglianza e di passanti e turisti. Vittima e aggressore sono entrambi pregiudicati.

La vittima, di 49 anni, è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118 mentre le volanti della Polizia si sono messe al lavoro per individuare l'aggressore e ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto accertato, l'uomo è sceso dall'auto guidata da un complice ha raggiunto la sua vittima per poi esplodere diversi compi di pistola alle gambe e alle spalle. Risalito in auto, si è allontanato insieme al complice sotto gli occhi dei passanti.

Dopo alcune ore dall'agguato, l'autore materiale si è consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine insieme al complice. Interrogati dal pm, sono stati poi fermati con le accuse di tentato omicidio e porto di arma clandestina. Il ferito è stato invece trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. L'uomo, attualmente ricoverato, resta sorvegliato dagli agenti in quanto destinatario di un altro provvedimento giudiziario.

Stando ai primi accertamenti sul movente, l'aggressore voleva vendicarsi del 49enne per motivi sentimentali. La vittima, infatti, è l'attuale compagno dell'ex fidanzata dell'aggressore. Le dinamiche dell'accaduto saranno chiarite però con il prosieguo delle indagini, quando anche la versione dei fatti del ferito sarà ascoltata dagli inquirenti. Per il momento non è stato reso noto, invece, cosa abbiano raccontato l'autore della sparatoria e il suo complice alle forze dell'ordine dopo essersi consegnati spontaneamente poco tempo dopo il fatto.

Il movente è infatti ancora un'ipotesi investigativa sulla quale le autorità hanno preferito non pronunciarsi.