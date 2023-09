Scappa dai carabinieri e resta infilzato in un cancello: giovane ricoverato in gravi condizioni A Modena un ragazzo è rimasto infilzato mentre cercava di sfuggire ai carabinieri scavalcando un cancello. L’incidente è avvenuto a Modena nella tarda serata di martedì. Soccorso dal 118, il giovane è stato ricoverato in gravi condizioni. Al momento non sarebbe in pericolo di vita ma è in prognosi riservata.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

A Modena un ragazzo di origini straniere è rimasto infilzato in un cancello metallico mentre cercava di scappare dai carabinieri. L'abitazione in cui è avvenuto l'incidente si trova in viale Mazzoni, all'altezza del civico 84, sotto al cavalcavia situato accanto alla linea ferroviaria. Soccorso dal 118, il giovane, di cui non si conoscono le generalità, è stato ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Baggiovara, nel reparto di Terapia Intensiva, dove è stato poi raggiunto dagli uomini dell'Arma. Al momento non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.

L'inseguimento è iniziato nella tarda serata di ieri, martedì 26 settembre, intorno alle 22, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modena e della Stazione di Modena in Viale Tassoni stavano eseguendo un controllo antidroga al parco XXII Aprile, nota piazza di spaccio della città. All'arrivo dei militari, le persone presenti sono scappate allontanandosi dal parco e raggiungendo le vie circostanti.

Durante il controllo i Carabinieri hanno fermato un giovane per identificarlo ma il ragazzo è scappato. Nella fuga è entrato dentro i giardini di alcune proprietà private ed è riuscito anche ad attraversare il cavalcavia di viale Mazzoni, portandosi verso il centro storico, per scappare dai militari. L'inseguimento si è tuttavia interrotto quando ha tentato di superare il cancello, alto circa 2 metri. Nonostante i militari dell'Arma gli avessero intimato di fermarsi, il ragazzo si è arrampicato ed è caduto rimanendo infilzato nelle punte metalliche dell'inferriata.

A quel punto sono accorsi sul posto i Vigili del Fuoco che hanno dovuto tagliare una parte della cancellata per liberare il ferito, che è stato poi raggiunto dai soccorritori del 118, che hanno tentato di fermare l'emorragia. Il giovane è poi stato trasportato all'ospedale di Baggiovara, dove sono poi sopraggiunti anche i Carabinieri.