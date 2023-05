Scalea, esce di casa portando via uno zainetto e scompare nel nulla: si cerca la 16enne Kateryna Continuano le ricerche di Kateryna Kravtsova, 16enne scomparsa a Scalea tra sabato e domenica 14 maggio. La ragazzina si sarebbe allontanata da casa portando con sé uno zainetto. La ragazzina era arrivata in Italia dall’Ucraina da meno di un anno insieme alla famiglia in fuga dal conflitto russo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Kateryna Kravtsova

Continuano le ricerche di Kateryna Kravtsova, una ragazzina di 16 anni scomparsa da Scalea nella giornata di domenica, 14 maggio. La ragazzina di nazionalità ucraina è arrivata meno di un anno fa in Italia insieme alla famiglia in fuga dal conflitto con la Russia. L'adolescente, che vive a Scalea con i genitori, si sarebbe allontanata nella serata del 14 maggio portando con sé uno zainetto. Le ricerche sono scattate nella mattinata del 15 maggio, ma per ora non hanno dato gli esiti sperati. Gli inquirenti sono convinti che l'adolescente si sia allontanata volontariamente e che abbia fatto perdere le proprie tracce di proposito.

La 16enne ha occhi azzurri, capelli biondi ed è alta 1.50cm. Le ricerche sono in corso in tutta Italia anche sul territorio della Campania. Nelle scorse ore era stata diffusa infatti la notizia di un avvistamento a Caserta. Le forze dell'ordine hanno smentito l'avvenuto ritrovamento, in un primo momento dato per certo sui social network, sottolineando che la segnalazione giunta alle autorità sarebbe risultata infondata. Continuano quindi le operazioni per rintracciare la 16enne scomparsa dalla propria abitazione di Scalea.

Sono tantissimi gli appelli diffusi sui social network per l'adolescente ucraina scomparsa nel nulla. La giovane, secondo quanto appreso dalla stampa locale, non frequenterebbe la scuola e non ha un vero e proprio giro di amicizie. Le forze dell'ordine hanno chiesto a tutti coloro che pensano di avere informazioni utili di contattare il numero per le emergenze 112. Non è chiaro se Kateryna avesse con sé cellulare, documenti o denaro.

Quel che è certo è che l'adolescente ha lasciato casa portando via uno zainetto, forse contenente vestiti ed effetti personali. Al momento dell'a scomparsa indossava una t-shirt bianca con l'immagine di una chitarra e la scritta "Paul Smith" e jeans blu.