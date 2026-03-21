Sbarca a Porto Torres con la shaboo, arrestata 39enne: la sostanza è fino a 10 volte più potente della cocaina

Le fiamme gialle di Porto Torres hanno realizzato un ingente sequestro di shaboo. Arrestata una 39enne spagnola arrivata da Barcellona con 368 grammi della pericolosa metanfetamina: la sostanza è fino a 10 volte più potente della cocaina.

Immagine di repertorio.

Le fiamme gialle della Compagnia di Porto Torres, con i funzionari del Reparto locale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, hanno realizzato il più ingente sequestro di shaboo nel Nord della Sardegna degli ultimi tempi.

Nell'ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno arrestato una cittadina spagnola di 39 anni, trovata in possesso di 368 grammi della pericolosa metanfetamina.

Durante lo sbarco degli autoveicoli e dei passeggeri a bordo della motonave proveniente da Barcellona, i finanzieri hanno effettuato un controllo a bordo della navetta adibita al trasporto delle persone dirette a piedi verso la vicina stazione degli autobus.

Anche grazie all'impiego del cane antidroga Fred, i finanzieri hanno individuato la donna mentre tentava di nascondere con il proprio corpo un involucro chiuso da del nastro adesivo.

Alle domande sulle ragioni del viaggio, la 39enne ha fornito informazioni poco chiare e convincenti. Da qui è partita l'ispezione al contenuto dell'involucro ed è stata scoperta la presenza all'interno di cristalli di colore biancastro, che le analisi hanno mostrato essere shaboo, metanfetamina purissima fino a 10 volte più potente della cocaina.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sottoposta a sequestro e la cittadina spagnola è stata arrestata in flagranza di reato. È stata successivamente condotta e reclusa nella casa circondariale di Bancali per detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente.

La shaboo è una delle più potenti droghe sintetiche in circolazione in Europa, è inodore e insapore e può essere fumata o iniettata con effetti diversi a seconda delle diverse vie di assunzione,

Si va dalle convulsioni agli atteggiamenti violenti, dalla totale mancanza di sonno alla perdita di appetito e, in alcuni casi, anche alla deformazione del viso. A livello emotivo, questa droga, come tutte quelle sintetiche, provoca uno stato di euforia fuori dal comune.

Anche dopo 16 ore dal momento dell'assunzione si riesce a non avvertire stanchezza e altri bisogni fisici, oltre a creare una forte dipendenza.

Nel lungo periodo però i consumatori possono essere soggetti a fenomeni di ansia, tensione, imprevedibilità, perdita dei capelli e dei denti, oltre a un aumento della pressione arteriosa che può portare talvolta all'ictus e alla morte.