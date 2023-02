Sbanda e finisce contro un albero, Matteo muore a 24 anni nell’auto distrutta Matteo Broccardo è morto tragicamente in un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 16 febbraio, nella zona di Schio, in provincia di Vicenza.

A cura di Antonio Palma

L'ennesima tragedia della strada è costata la vita a un giovane vicentino di soli 24 anni nelle scorse ore in Veneto. Matteo Broccardo è morto tragicamente in un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 16 febbraio, nella zona di Schio. Il dramma si è consumato poco prima delle 23 quando, per motivi ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, finendo fuori strada dove purtroppo si è schiantato contro un albero.

Un impatto devastante che ha completamente distrutto la sua vettura, come si vede dalle terribili immagini dei soccorsi giunti sul posto, sulla strada provinciale 122 del Vicentino, e che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La vittima proveniva da Marano Vicentino e guidava sulla Maranese in direzione Schio, dove risiedeva, quando, poco dopo l'intersezione con via Dalla Pozza, ha sbandato verso sinistra finendo a forte velocità contro un platano che era poco oltre il margine della carreggiata.

Ad allertare i soccorsi alcuni residenti della zona che sono accorsi allarmati dal terribile botto. Nonostante l'arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per il ventiquattrenne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Per estrarlo dall'abitacolo distrutto della sua auto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ma i sanitari del 118 hanno potuto solo accertarne il decesso che è avvenuto praticamente sul colpo.

Sul posto anche la polizia locale "Alto Vicentino" di Schio a cui è toccato il compito dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro che però appare come un incidente autonomo. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza della zona da parte dei pompieri, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore e le operazioni di soccorso sono terminati verso l'una e mezza di venerdì.