Savona, trovano auto abbandonata con biglietto all’interno, allarme a Toirano: si cerca 27enne scomparso

L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando un’ambulanza di passaggio si è imbattuta nella vettura stranamente ferma a bordo strada nella zona del ponte di Salto del Lupo. All’interno dell’abitacolo era stato lasciato un bigliettino che ha fatto scattare le ricerche del giovane.

Ponte di Salto del Lupo – Immagine di archivio

Sono ore di apprensione preoccupazione in Liguria per la scomparsa di un giovane di 27 anni dopo la scoperta della sua auto apparentemente abbandonata a bordo strada all’interno del territorio del comune di Toirano, in provincia di Savona, con un bigliettino all’interno. Secondo le prime frammentarie informazioni, l’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, domenica 15 marzo, quando un’ambulanza di passaggio si è imbattuta nella vettura stranamente ferma a bordo strada nella zona del ponte di Salto del Lupo si è fermata.

I soccorritori si sono fermati per capire se vi era un’emergenza medica in corso ma hanno scoperto che l’auto era vuota ma all’interno dell’abitacolo era stato lasciato un bigliettino. L’allarme diramato come soccorso a persona è stato quindi aggiornato subito a ricerca di un ragazzo. Sul luogo sono accorsi in poco tempo le forze dell’ordine e vigili del fuoco che hanno avviato immediatamente le ricerche del proprietario della vettura, un ragazzo 27enne di Pietra Ligure, sempre nel Savonese, che si era allontanato poche ore prima dalla sua abitazione.

Il bigliettino, di cui non è stato reso noto il contenuto, avrebbe indotto a pensare a un gesto volontario e fatto scattare i protocolli di ricerca per persona scomparsa. Sul posto stanno operando diverse squadre di soccorsi tra vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine oltre al soccorso alpino. Il lavoro è reso molto difficile dal fatto che la zona è molto impervia e caratterizzata da fitta vegetazione e dirupi scoscesi. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e sono proseguite questa mattina con maggiore vigore con l’ispezione di ogni anfratto grazie alla luce del giorno ma purtroppo finora senza esito.