Savona, canale di un uomo in un canale di scolo, si indaga per omicidio: corpo avvolto in una coperta Il corpo era nascosto alla vista e nascosto in una coperta legata con del fil di ferro all’altezza delle gambe. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dopo l’autopsia, prevista per oggi pomeriggio.

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

È stato identificato il cadavere del senza dimora ritrovato nel pomeriggio di ieri in un canale di scolo in frazione Peagna a Ceriale, in provincia di Savona. Si tratta di Massimo Romano, 47enne di Novi Ligure. La sorella ne aveva denunciato la scomparsa da un paio di settimane. Nel frattempo prende corpo l’ipotesi dell’omicidio: sebbene a una prima ispezione sul corpo non siano stati riscontrati segni di violenza, è stata in seguito riscontrata una frattura al volto della vittima. A far propendere per la tesi del delitto, inoltre, il fatto che il corpo era nascosto alla vista e occultato in una coperta legata con del fil di ferro all'altezza delle gambe. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dopo l'autopsia, prevista per oggi pomeriggio. Ancora nessuna teoria sul possibile movente dell'omicidio.

Il cadavere è stato trovato ieri nella zona di via Tagliasacchi, avvolto in una coperta blu legata alle gambe con un fil di ferro, probabilmente per non farla volare via. Vicino al corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, era presente uno zaino. I carabinieri hanno ascoltato già nella giornata di ieri i residenti della zona per raccogliere eventuali testimonianze utili alle indagini: le condizioni di ritrovamento del corpo hanno immediatamente insospettito gli investigatori che non a caso ieri sera sono rimasti fino a notte fonda ad effettuare i rilievi del caso, alla ricerca di tutti gli elementi che possano contribuire a risolvere quello che fin dall'inizio aveva i connotati di un giallo.