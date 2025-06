video suggerito

Cadavere di un giovane recuperato in mare davanti a porticciolo turistico a Cagliari Un cadavere è stato recuperato in mare davanti al porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Si tratta, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, del corpo di un giovane. La vittima dimostrerebbe tra i 16 e i 20 anni, potrebbe quindi anche essere minorenne. Gli accertamenti della Polizia sono tutt'ora in corso.

A cura di Eleonora Panseri

Il lungomare di Su Siccu

Un cadavere è stato recuperato in mare davanti al porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Si tratta, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, del corpo di un giovane.

La vittima dimostrerebbe tra i 16 e i 20 anni, potrebbe quindi anche essere minorenne. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli, gli accertamenti della Polizia sono tutt'ora in corso.

Da un primo esame esterno del corpo, non ci sarebbero segni di violenza. A notare il corpo in acqua e a segnalarne la presenza alle forze dell'ordine nella mattinata di oggi, sabato 14 giugno, sarebbero stati alcuni bagnanti.

Secondo quanto riportato da la Nuova Sardegna, il cadavere galleggiava a pochi metri dalla riva ed è stato avvistato dai bagnanti che intorno alle 7 avevano raggiunto la piccola spiaggia fra il quartiere di Sant'Elia e il molo di Su Siccu, in prossimità del Parco Nervi.

Sul luogo del ritrovamento, insieme al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che si sono occupati del recupero della salma.

Sulle cause della morte viene ancora mantenuto il massimo riserbo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Tra queste c'è anche quella dell'incidente: il ragazzo potrebbe essere scivolato in acqua accidentalmente.

Oppure, potrebbe aver deciso di fare un bagno durante la notte e in acqua sarebbe stato colto da un malore. Le indagini sono in corso per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica del decesso.

A quanto si apprende, sul lungomare di Su Siccu ci sono molti locali aperti anche di notte e frequentati da tanti giovani cagliaritani.