Giallo a Savona, cadavere trovato nel greto di un torrente: era avvolto in una coperta blu Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato oggi lungo il greto di un corso d’acqua nei pressi di via Tagliasacchi a Ceriale nel Savonese, indagini in corso: disposta l’autopsia, potrebbe essere omicidio.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Giallo a Ceriale, nel Savonese, dove oggi il cadavere di un uomo sulla quarantina, in avanzato stato di decomposizione e avvolto in un telo blu, è stato trovato da due passanti che stavano facendo una passeggiata lungo il greto di un corso d'acqua nei pressi di via Tagliasacchi, nella frazione di Peagna.

Sul posto, intorno alle 14:30, sono intervenuti i i carabinieri, la polizia locale, la Scientifica e i soccorritori del 118, che ne hanno constatato il decesso. Le forze dell'ordine, intervenute poco dopo, hanno avviato le indagini per stabilire le cause della morte.

Secondo le prime informazioni, il corpo è stato trovato avvolto nel telo legato con un fil di ferro e, a giudicare dalle sue condizioni, si trovava in quel punto da diverso tempo. Accanto al cadavere è stato rinvenuto uno zaino.

Secondo un primo esame non sono state riscontrati segni di violenza sul corpo, ma le modalità del ritrovamento hanno convinto gli investigatori a indagare per omicidio. Sono comunque in corso gli accertamenti medico legali ed è stata disposta l'autopsia.

I carabinieri stanno ascoltando gli abitanti della zona per raccogliere eventuali testimonianze utili alle indagini, in particolare sentendo gli abitanti della zona. A seguire la vicenda presente anche il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro. Non è escluso che possa trattarsi di un clochard.

Al momento tutte le piste sono aperte. Gli accertamenti investigativi sono andati avanti fino a tarda sera, anche grazie al supporto dei vigili del fuoco che hanno, con un generatore, illuminato l’area oggetto del sopralluogo da parte degli organi inquirenti.