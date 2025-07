video suggerito

Giallo a Manciano, 35enne trovato morto in un palazzo: era seminudo e bagnato, spariti soldi e telefono Mistero a Manciano, in provincia di Grosseto, dove il 35enne Juri Frullatori è stato trovato morto nell’androne di un palazzo. Il corpo era bagnato e pare che gli sia stata tirata dell’acqua addosso. Indagano i carabinieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Un giovane di 35 anni, Juri Frullatori il suo nome, è stato trovato morto questa mattina, domenica 6 luglio, nell’androne di un palazzo di Manciano, nella provincia di Grosseto. A trovarlo è stato un condomino che, intorno all'alba, ha visto il corpo a terra e dato l’allarme. Nonostante i tentativi di soccorso immediati, l'uomo – residente proprio a Manciano – è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che non avrebbero riscontrato alcun segno di lesioni esterne sul corpo, ma le circostanze della morte del trentacinquenne al momento non sono chiare. La procura farà effettuare l’autopsia sul corpo per stabilire la causa e anche l'orario della morte.

Secondo quanto emerso in queste ore, sabato sera Juri Frullatori avrebbe detto alla madre (con cui viveva) che sarebbe andato al bar del paese e che poi sarebbe rincasato dopo poco. Ma non è mai tornato a casa e inoltre sarebbero spariti il telefono e i soldi che aveva con sé.

Leggi anche Garlasco e il giallo degli attrezzi trovati a Tromello: sequestrati a un operaio che li ha trovati nel canale

I carabinieri che indagano sul caso stanno ascoltando delle persone che frequentavano l’uomo e visioneranno le immagini delle telecamere disponibili per tentare di ricostruire le ultime ore di vita di Frullatori. Secondo quanto emerge nel Comune toscano, sabato il 35enne potrebbe essere andato a una festa privata di cui, però, al momento non risultano riscontri.

Della vittima si sa che indossava solo dei pantaloncini corti, inoltre era bagnato quando è stato trovato, come se qualcuno gli avesse versato dell'acqua addosso. La morte del giovane, stando alle prime ricostruzione, potrebbe essere avvenuta in un luogo diverso da dove è stato trovato, poi qualcuno potrebbe averlo portato nel palazzo.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura grossetana, proseguiranno nelle prossime ore per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quanto accaduto.