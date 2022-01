Sassuolo, Giuliano si scontra in scooter contro un camion: muore a 16 anni mentre va a scuola La giovane vittima è rimasta incastrato fra motrice e rimorchio. Sindaco: “Il video dell’incidente sta circolando su Whatsapp, mancanza di rispetto e si possono passare guai”

A cura di Biagio Chiariello

Il luogo dell’incidente

Un ragazzino di 16 anni è morto in uno scontro tra lo scooter che stava guidando e un camion. L'incidente mortale è avvenuto questa mattina, 27 gennaio, intorno alle 8 a Sassuolo, provincia di Reggio Emilia, in una semicurva all’incrocio tra via Ancora, via Staffette Partigiane e via Henry Dunant. A perdere la vita Giuliano Napoli, sarebbe deceduto sul colpo. A quanto pare l'autoarticolato, condotto da un uomo di 41 anni residente a Fiorano, non ha potuto fare niente per evitare l’impatto. I vicini, sentito l’urto, hanno subito avvisato i soccorsi, giunti sul posto con l’automedica e un’ambulanza, ma per il giovane purtroppo non c’era più nulla da fare; si è scontrato contro il mezzo pesante rimanendo incastrato tra motrice e rimorchio.

Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia locale che ora si sta occupando della ricostruzione della dinamica. A causa dell’incidente il tratto stradale è stato chiuso al traffico per circa 3 ore tra via Radici in monte e via Vittime dell’11 settembre. Giuliano, secondo quanto riportano i giornali locali, abitava nella zona, forse aveva dimenticato qualcosa a casa che gli serviva oggi per la scuola: frequentava l’istituto Alessandro Volta di Sassuolo, dove poco dopo è arrivata la notizia choc, lasciando compagni di classe e docenti travolti da un immenso dolore.

Il sindaco della città modenese, Francesco Menani, ammonisce i suoi cittadini: "Consiglio di non continuare a far girare su whatsapp il video dell'incidente di questa mattina. Oltre alla mancanza di rispetto si possono passare grossi guai".