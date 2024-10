video suggerito

Sassari, dopo una violenta lite 25enne investe il padre con l’auto e lo prende a martellate in testa Dopo una violenta lite, il giovane ha investito il genitore in retromarcia con la propria auto. Non soddisfatto, avrebbe poi tentato di colpirlo alla testa con un martello. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Imamgine di archivio

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Sassari con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del padre. L'episodio è avvenuto domenica sera in un parcheggio della città, dove padre e figlio si erano fermati dopo aver trascorso la mattinata insieme. Dopo una violenta lite, il giovane avrebbe investito il genitore in retromarcia con la propria auto. Non soddisfatto, avrebbe poi tentato di colpirlo alla testa con un martello. Allertati da una segnalazione per una lite in strada, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando il 25enne.

Il padre è stato soccorso e condotto al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico e diverse contusioni, con una prognosi di cinque giorni. Il giovane è stato condotto nel carcere di Bancali. Ieri si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari, Giuseppe Grotteria. L'avvocato difensore, Paola Bellu, ha chiesto gli arresti domiciliari, sottolineando che padre e figlio non convivono. Il giudice si è riservato di decidere nei prossimi giorni.