Sasha Zamuner scomparsa a 15 anni a Mogliano Veneto. "Non è la prima volta che fa perdere le sue tracce" Si cerca Sasha Zamuner, residente a Mogliano (Treviso). Chiunque avvisti l'interessata o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.

A cura di Biagio Chiariello

Sasha Zamuner

Sasha Zamuner, una ragazza di 15 anni residente a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, è scomparsa nel pomeriggio di domenica 23 marzo 2025, facendo perdere le proprie tracce.

La giovane, alta circa 1,70 metri, di corporatura media, ha capelli castani e occhi castani, e porta un piercing al naso. Al momento della scomparsa, indossava un giubbotto nero lucido con cappuccio, rifinito con pelliccia marrone scuro, pantaloni blu decorati con la scritta “Juice” in brillantini sulla parte posteriore, e scarpe di colore grigio scuro.

Le forze dell'ordine e la famiglia sono attualmente impegnati nelle ricerche, e chiunque abbia avvistato la ragazza o possa fornire informazioni utili è pregato di contattare il numero di emergenza 112.

Questa non è la prima volta che Sasha sparisce: il 20 febbraio 2025, la giovane era scomparsa dalla sua abitazione senza arrivare a scuola, l’Istituto Rita Levi Montalcini. In quella circostanza, l’allarme era scattato tra i familiari e le forze dell'ordine, poiché la ragazza era uscita senza documenti né cellulare, suscitando preoccupazioni su un possibile allontanamento volontario. Due giorni dopo, Sasha era stata ritrovata in casa di un conoscente nella provincia di Venezia.

E anche qualche mese prima, la ragazzina aveva dato segni di allontanamento, ma in quel caso era rientrata autonomamente il giorno successivo, senza necessità di intervento delle autorità.

La sua scomparsa attuale ha generato una crescente preoccupazione tra i familiari e la comunità, dato il ripetersi di comportamenti simili. Le ricerche continuano, con l’auspicio che Sasha possa essere ritrovata al più presto sana e salva.