Sardegna, si lancia con il paracadute e perde il controllo durante l’atterraggio, morto Simone Bacchiega

Simone Bacchiega, 51 anni, è morto dopo aver perso il controllo del paracadute con il quale si era lanciato. L’uomo si trovava in Sardegna per dedicarsi al suo sport preferito ed era originario di Cremona.

Ha perso il controllo del paracadute mentre stava volando a Is Paulis, in Sardegna. Simone Bacchiega, 51enne di Cremona, è morto sul colpo, secondo quanto hanno potuto constatare i soccorritori e i carabinieri intervenuti sul posto. La tragedia è avvenuta a Serdiana, nel sud Sardegna, al campo volo in località Is Paulis. Bacchiega aveva all'attivo centinaia di lanci ed era esperto di volo.

L'uomo era arrivato questa mattina al campo in compagnia di alcuni amici per dedicarsi al suo sport preferito in mattinata. Visto il grado di esperienza, nessuno del personale dedicato ha avuto dubbi sulla buona riuscita del volo. Purtroppo, però, per cause da accertare, il 51enne ha perso il controllo del paracadute. Bacchiega si è lanciato da un'altitudine di circa 4mila metri, abituato a fare sport simili.

L'incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che hanno fatto rilievi sul posto dopo il decesso. Simone Bacchiega si allenava al Migliaro ed era tifoso della Cremonese. L'uomo era ultras della curva e in tanti lo conoscevano con il soprannome di "Cimo". Sconvolti gli amici ultras del 51enne. Conoscenti e familiari si sono chiusi nel silenzio del lutto, costernati dal destino orribile che è toccato al 51enne originario di Cremona.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici che insieme a Bacchiega erano andati a fare il lancio con il paracadute. Intervenuti in pochissimo tempo, non sono purtroppo riusciti a salvare la vita del 51enne, morto sul colpo.