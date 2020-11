Grave incidente stradale sulla Ss 197 tra Gesturi e Nuraminis, nel Sud Sardegna. Un bus privato con a bordo dieci migranti, un operatore e il conducente, è infatti uscito fuori strada. Stando a quanto si apprende ci sono sette feriti di cui uno solo, il più grave, in codice rosso: ha riportato lesioni toraciche ed è stato trasportato in elisoccorso a Cagliari, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri invece sono stati stabilizzati nelle ambulanze.

I migranti erano diretti all'aeroporto

Gli stranieri viaggiavano su un pullman privato della Deplano Autolinee per un trasferimento dal centro di accoglienza ‘La Torre’ di Aritzo (Nuoro) al porto di Cagliari, quando il mezzo è uscito fuori strada lungo i tornanti della strada statale 197, nel territorio del comune di Gesturi (Sud Sardegna), all’altezza del chilometro 51,900, ed è finito in una scarpata. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L'intervento di soccorso

Sul posto sono accorse cinque ambulanze del 118, l’elisoccorso e i carabinieri delle stazioni di Gesturi, Barumini, Villanovafranca e del Nucleo radiomobile di Isili. Delle dodici persone a bordo, cinque hanno riportato qualche contusione, sei hanno subito traumi lievi e hanno ricevuto le prime cure nelle ambulanze, mentre uno è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso in ospedale a Cagliari per lesioni al torace.

La dinamica dell'incidente

Il pullman, dopo aver sfondato il guardrail, si è ribaltato ed è precipitato per una decina di metri. Sul posto anche una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Sanluri e vigili del fuoco arrivati anche da Ales (Oristano).