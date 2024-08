video suggerito

Sardegna, barca si ribalta durante lezione: bimba di 10 anni resta impigliata nella vela e muore Il dramma ad Arbatax, in provincia di Nuoro. La piccola barca a vela su cui Anna Laura stava facendo lezione si è capovolta e lei non è più riuscita a riemergere.

A cura di Biagio Chiariello

Porto di Arbatax

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto, in Sardegna: una bambina di 10 anni è morta annegata ad Arbatax, in provincia di Nuoro, dopo che la piccola barca a vela su cui stava facendo lezione si è capovolta e lei non è più riuscita a riemergere.

Sul posto le ambulanze del 118 e l'elicottero Echo Lima 1 di Olbia atterrato sulla banchina di levante. In porto anche gli agenti del commissariato di Tortolì e i carabinieri locali.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola Anna Laura sarebbe rimasta impigliata nella vela della piccola imbarcazione usata per il corso. Quando è stata recuperata dai soccorsi, era priva di sensi ed è stata portata sulla banchina dagli uomini della Guardia costiera. I medici del 118 hanno tentato, inutilmente, di rianimarla.

La bambina sarebbe andata in arresto cardiaco. Era già pronto il trasferimento urgente in ospedale con l'elisoccorso, ma il mezzo è ripartito senza la bambina. I tentativi di rianimarla sono durati per oltre un'ora. Anna Laura purtroppo non ce l'ha fatta. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

La piccola era originaria di Tortolì. Il sindaco ha annullato tutti gli eventi previsti in paese in segno di lutto. "La Città di Tortolì perde una figlia che ci ha lasciato troppo presto, se n’è andata praticando lo sport che amava così come il suo mare. Oggi in segno di rispetto e interpretando il sentimento comune dei cittadini, tutte le attività di intrattenimento musicale e danzante previste per questa notte in tutto il territorio comunale saranno sospese", si legge sulla pagina Facebook del comune.