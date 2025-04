video suggerito

Inala spray deodorante, bimba di 8 anni muore in Brasile: “Potrebbe aver partecipa a sfida social” Una bambina di 8 anni è morta per aver inalato a lungo spray deodorante partecipando a una sfida social: la tragedia è avvenuta in Brasile. Si indaga per risalire ai responsabili. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in Brasile. Una bambina di 8 anni è morta per aver inalato a lungo uno spray deodorante partecipando a una sfida social. Stando alle prime informazioni, la piccola è morta per un arresto cardiorespiratorio a causa proprio della sostanza che ha respirato.

Subito è stata soccorsa e trasportata all'ospedale regionale di Ceilândia: qui è stata rianimata ma purtroppo circa un'ora dopo il suo arrivo in struttura i medici non hanno potuto far altro che accertare la morte celebrare. Seppure infatti i medici erano riusciti a rianimarla non c'è stato nessun miglioramento neurologico.

Intanto la polizia indaga sull'accaduto. Resta da capire infatti ancora le circostanze che hanno portato alla morte della piccola: gli investigatori sono al lavoro per cercare di chiarire come la bambina avesse avuto accesso alla "sfida del deodorante". Fondamentale sarà risalire ai responsabili di tutto questo e capire se ci sono altre vittime di questa folle sfida online.

Non è il primo caso di una simile sfida social: nel 2022 un altro bambini, questa volta di 10 anni, è morto per aver inalato aerosol troppo a lungo. Anche nel suo caso il decesso è stata la conseguenza di una pericolosissima sfida social.