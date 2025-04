video suggerito

Pianta una matita nella coscia del compagno di classe e lo ferisce: il papà della vittima sporge denuncia Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito dopo che un compagno gli ha trafitto una gamba con una matita durante le lezioni in una scuola del Ferrarese. Il papà dell’adolescente ha sporto denuncia. Il responsabile, secondo quanto emerso, voleva fare “uno scherzo” senza immaginare le conseguenze del gesto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzino è rimasto ferito dopo che un compagno di classe gli ha trafitto la gamba con una matita. Lo "scherzo" è finito al pronto soccorso e infine i genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri. Il tutto è avvenuto in una scuola media nel Ferrarese.

La vittima è un ragazzino di 13 anni, trovatosi durante le lezioni con una matita conficcata nella gamba. L'accaduto ha provocato lo scompiglio in classe e alla fine il bambino è stato trasportato in pronto soccorso, dove l'accaduto si è concluso con una ferita e un brutto spavento. La scuola ha avviato tutti gli accertamenti del caso sulla vicenda e dato il via alle procedure per decidere eventuali conseguenze disciplinari per l'autore del gesto.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino ferito stava scherzando con alcuni compagni durante le lezioni e mentre stava per sedersi, un alunno ha ben pensato di posizionare una matita sulla sua sedia. Il primo non si è accorto dello "scherzo" e nel sedersi, si è conficcato la punta dell'oggetto nella gamba. Il bimbo è stato portato in pronto soccorso dopo i primi attimi di panico e ha ricevuto una prognosi di due giorni dopo le dimissioni.

Il padre dell'adolescente ha sporto denuncia su quanto successo. Sono in corso al momento tutte le verifiche del caso anche da parte della scuola, che ha già chiesto alla classe di raccontare la dinamica dei fatti e sentito la versione del minore che avrebbe orchestrato lo "scherzo".

La scuola valuterà inoltre eventuali provvedimenti nei confronti del giovane che non si aspettava di scatenare un tale trambusto con le sue azioni: come raccontato dal 13enne agli insegnanti e successivamente alle autorità scolastiche, non aveva idea che la matita potesse rappresentare un pericolo per il compagno di classe ed era convinto che l'accaduto si concludesse al massimo con una risata.