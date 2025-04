Bimba di 5 anni muore dopo un’operazione alle tonsille in Francia: indaga la Procura di Torino

video suggerito

Una bambina di 5 anni è morta nella serata di mercoledì 9 aprile all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo essere stata sottoposta a un'operazione alle tonsille a Briançon, in Francia. Nel nosocomio piemontese era arrivata in arresto cardiaco, in seguito a un'emorragia ed è deceduta poco dopo.

La famiglia abita a Caprie, un paese di 2mila abitanti nella bassa Val di Susa, e la bimba era stata sottoposta all'intervento una decina di giorni fa in Francia, a pochi chilometri dal confine italiano, dove aveva fatto anche le visite di controllo, come riportano i quotidiani locali.

Qualche giorno prima di stare male ci sarebbe stato un problema con uno dei punti di sutura: la famiglia era tornata in ospedale e il punto sarebbe stato aggiunto. La bambina non era ancora rientrata a scuola, ma in paese l'avevano vista passeggiare con la mamma.

Mercoledì sera improvvisamente, mentre la famiglia stava andando a letto, la piccola avrebbe avuto un sussulto e avrebbe cominciato a vomitare sangue. A quel punto i genitori hanno lanciato l'allarme e sul posto è intervenuto l'elisoccorso che l'ha trasportata al Regina Margherita. La Procura di Torino ha ricevuto gli atti dall'ospedale e potrebbe aprire un fascicolo d'inchiesta.

Il sindaco Gian Andrea Torasso, che conosce personalmente il padre della bimba, dopo aver appreso la notizia ha detto a La Stampa: "In questo momento di grande dolore la famiglia chiede rispetto e non se la sente di rilasciare dichiarazioni".

"Per tutti noi è una botta emotiva incredibile: le famiglie storiche del posto qui si conoscono un po' tutte, e la notizia si è sparsa in fretta stanotte, ecco perché abbiamo immediatamente disposto la chiusura per rispetto della scuola dell'infanzia oggi e domani – ha aggiunto il primo cittadino – Ovviamente, i genitori sono molto provati dall'accaduto e ci stringeremo a loro anche nel giorno dei funerali, quando sarà proclamato il lutto cittadino".

L'Amministrazione Comunale ha inoltre fatto sapere di aver annullato tutti gli eventi previsti in questi giorni a causa del grave lutto che ha colpito tutta la comunità di Caprie. L'ospedale francese di Briançon, in virtù di un accordo con la Francia, è utilizzato da pazienti della Valle di Susa e anche in caso di infortuni sulle piste da sci sulle montagne valsusine.