video suggerito

Bimba di 10 anni morsa da un cane e ferita mentre passeggia a Biella: trasportata in ospedale L’aggressione del cane è avvenuta nella mattinata di domenica mentre la bambina passeggiava con la madre in strada a Sordevolo. Il cane di grossa taglia, libero di muoversi, ha morso la piccola al petto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di 10 anni è stata aggredita e morsa da un cane di grossa taglia mentre passeggiava in strada nel Biellese. L’episodio nella piccola cittadina piemontese di Sordevolo dove la minore, rimasta ferita dal morso dell’animale, è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Dai primi accertamenti fortunatamente non sarebbe grave.

L’aggressione del cane è avvenuta nella mattinata di ieri, domenica 6 aprile, mentre la bambina passeggiava con la madre. Per motivi ancora da chiarire, le due sono state avvicinate dal cane di grossa taglia, libero di muoversi, che poco dopo ha aggredito la piccola mordendola al petto. Immediato l’intervento dell’adulto che era sul posto e che ha allontanato l’animale, mettendo al sicuro la bimba, prima di chiamare i soccorsi.

Fortunatamente in zona stava transitando un’ambulanza impegnata in un altro intervento, che le ha immediatamente prestato un primo soccorso. Sul luogo dell’accaduto poi è stata inviata un’altra ambulanza per trasportarla in pronto soccorso. Gli accertamenti medici fortunatamente hanno escluso conseguenze gravi per la piccola ma la famiglia sta valutando ora di denunciare il proprietario del cane che è stato identificato.

Leggi anche Orvieto, bimbo di 2 anni azzannato alla testa dal pitbull di famiglia

Su posto infatti sono intervenuti poi anche i carabinieri che hanno individuato il padrone dell’animale. Si tratta di un uomo di 69 anni che vive in paese in una casa non lontana dal luogo dei fatti.