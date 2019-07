in foto: Foto di repertorio

Sei vittime della strada in Sardegna nel giro di poche ore. Un motociclista spagnolo di quarantadue anni, John Egurrola Zarraga il suo nome, è morto in un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri intorno alle 22, sulla strada che collega Porto Torres con Stintino. Secondo quanto ricostruito, lo scontro è avvenuto un paio di chilometri dopo la rotatoria della cosiddetta "Strada dei due mari". Secondo la Polstrada, il turista spagnolo era alla guida di una moto Bmw 650 e viaggiava in direzione Stintino. Si apprestava a svoltare quando una Golf che procedeva nel senso opposto gli è finita addosso. L’uomo e è stato sbalzato dalla moto e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Sei incidenti mortali in poche ore in Sardegna – Il motociclista spagnolo è il sesto morto sulle strade sarde nella sola giornata di ieri. Solo nella zona di Cagliari sono morte quattro persone. Giorgio Perra, 42 anni, è morto in un incidente avvenuto nel capoluogo dopo aver incrociato una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu. L’uomo, che si trovava ai domiciliari, visti i militari ha tentato la fuga percorrendo a folle velocità viale Marconi. La sua vettura si è però ribaltata più volte ed è finita contro un palazzo. Anche Felice Lianas, di 47 anni, è morto per sfuggire ai controlli: era in sella a uno scooter quando ha tentato la fuga prima dello schianto. Un ragazzo di appena 18 anni, Andrea Tiepido, è morto a Selargius in uno scontro tra una Smart e una Fiat Panda. Si trovava a bordo della Smart e il conducente della piccola utilitaria, in fuga dopo lo schianto, è stato rintracciato solo ore dopo. Un altro incidente stradale mortale si è verificato sulla Statale 131 dcn all'altezza di Sedilo: qui è morto un imprenditore cagliaritano, Guido Renes, di 49 anni. Un possibile malore alla guida ha invece stroncato la vita di Fabrizio Manno, 52enne di Pirri. È successo a Cagliari, in zona Colle San Michele.