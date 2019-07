Due persone sono morte la scorsa notte in provincia di Cagliari mentre cercavano di sfuggire ai controlli dei carabinieri. Si tratta di due distinti episodi avvenuti in luoghi diversi. Il primo a Quartu, dove Giorgio Perra, 42enne del luogo, ai domiciliari e con alle spalle precedenti per guida in stato di ebbrezza, evasione, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, estorsione, furto e rapina, mentre era alla guida di un'Alfa 166, alla vista di una pattuglia dei militari dell'Arma, si è allontanato a velocità sostenuta. La corsa si è conclusa nella piazza San Benedetto a Cagliari, dove l'auto è finita prima contro una base di cemento della rotatoria e, dopo essersi ribaltata più volte, si è schiantata contro un muro. Per l'uomo al volante non c'è stato nulla da fare.

Sempre la notte scorsa a Settimo San Pietro, Felice Lianas, 47enne del posto, anche lui con precedenti per maltrattamenti in famiglia e in passato arrestato per guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale, furto e riciclaggio, ed un 38enne anch'egli con precedenti, alla vista dei carabinieri, si sono dati alla fuga a bordo di una moto Tmax 500. Dopo alcuni metri hanno però perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di un'abitazione. A seguito dell'impatto, l'uomo alla guida è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato trasportato in codice rosso in ospedale.