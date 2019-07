Quarto incidente mortale in poche ore sulle strade della Sardegna. L’ultimo schianto, dopo i due incidenti avvenuti nella notte a Cagliari e Settimo San Pietro e quello di lunedì sera a Sedilo, si è registrato nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 luglio, a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. In uno scontro tra due auto, una Smart e una Fiat Panda, ha perso la vita un ragazzo di diciotto anni del posto ed è rimasto ferito un uomo di cinquantatré. L'incidente mortale è avvenuto in via delle Azalee, all'incrocio con via Nenni. Per cause ancora da chiarire, la Smart con a bordo il diciottenne si è scontrata con l’utilitaria. A causa dell'impatto la Smart si è ribaltata, schiacciando il ragazzo che ha perso la vita. Dato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Selargius. Purtroppo per il giovane, Andrea Tiepido il suo nome, non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita del diciottenne è stato portato all’obitorio del cimitero. L’uomo rimasto ferito, il conducente della Panda e non della Smart come inizialmente appreso, è stato invece trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Trinità.

Il conducente della Smart in fuga dopo l'incidente – Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla guida della Smart non c’era la vittima ma un’altra persona che sarebbe scappata dopo lo schianto. Il conducente della Smart, forse un altro giovane, si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, del 118 e della polizia municipale di Selargius. La polizia locale ha subito avviato le indagini e lo sta cercando.

I messaggi di cordoglio su Facebook – L’intera Selargius è in lutto per Andrea Tiepido. Tanti i messaggi apparsi anche su Facebook per ricordare la giovanissima vittima della strada. “La Asd Futura Calcio Sales si stringe al dolore della famiglia Tiepido per la tragica scomparsa di Andrea. Nostro atleta, ragazzo sempre sorridente e disponibile verso gli altri. Vogliamo ricordarti così, rimarrai sempre nei nostri cuori. CIAO ANDRE”, il post apparso sulla pagina Facebook della società di calcio che lo aveva visto crescere.