Trapani, si schianta contro un albero: 23enne muore a due passi da casa Alice Culcasi, 23 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto all'alba di ieri, sabato 30 marzo, in via Virgilio a Trapani. Lo schianto contro un albero è avvenuto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

A cura di Davide Falcioni

Alice Culcasi, una ragazza siciliana di 23 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto all’alba di ieri, sabato 30 marzo, in via Virgilio a Trapani. Stando a una prima ricostruzione la giovane, per cause non ancora accertate, avrebbe perso il controllo della Seat Ibiza sulla quale viaggiava ed è andata a sbattere violentemente contro un albero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La ragazza abitava poco distante dal luogo dove si è verificato lo scontro. Per raggiungere la sua abitazione avrebbe dovuto svoltare e immettersi sulla via Salvatore Cassisa.

Due pomeriggi fa a Valderice si è verificato un altro incidente mortale nel quale ha perso la vita un motociclista di 64 anni, Salvatore Lo Bue. L’uomo con la sua Honda Hornet percorreva la strada statale 187, in direzione Buseto Palizzolo, quando, per cause da accertare, è finito fuori strada. È caduto sbattendo la testa sull’asfalto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti medici del 118, carabinieri e vigili urbani.