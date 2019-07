in foto: Immagine di repertorio

Un drammatico incidente stradale si è consumato nella serata di ieri, lunedì 22 luglio, in Sardegna. Una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste gravemente ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di lunedì sera lungo la 131 Dnc, nel tratto fra Nuoro e Abbasanta, poco dopo il bivio di Olzai, in un punto della statale dove spesso gli automobilisti procedono a velocità elevata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Citroen C3 con a bordo tre persone per cause ancora da chiarire è uscita di strada prima della galleria di Sedilo e ha poi terminato la sua corsa contro un albero. L’auto è diventata una trappola per l'autista e i due passeggeri. La vittima è Guido Renes, un imprenditore di quarantanove anni originario della provincia di Potenza e da tempo residente a Cagliari. Sarebbe morto sul colpo dopo il terribile schianto.

Feriti gravemente gli altri due passeggeri a bordo della Citroen C3 – A bordo dell’auto c’erano in totale tre turisti di nazionalità italiana: i feriti sono stati portati in ospedale, al San Francesco di Nuoro, entrambi in gravi condizioni. Uno dei due sarebbe in coma. Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, medici del 118 e carabinieri di Ghilarza. Ancora da accertare le cause di quanto accaduto: a quanto si apprende, non è ancora chiaro neanche chi si trovasse alla guida della Citroen C3 uscita di strada.