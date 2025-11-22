Sale su una scala sul balcone per fare alcuni lavori e precipita: muore poco dopo in ospedale a Torino

Nel pomeriggio di ieri venerdì 21 novembre un uomo è morto a Torino dopo essere precipitato per diversi metri dal balcone di un palazzo: era salito su una scala per fare alcuni lavori e avrebbe perso l’equilibrio.

Foto di repertorio

Tragico incidente domestico in una casa a Torino. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri venerdì 21 novembre in un palazzo di via San Secondo. Dalle prime informazioni un uomo era salito su una scala sul balcone al secondo piano molto probabilmente per eseguire alcuni lavori. Avrebbe però perso l'equilibrio e sarebbe precipitato per diversi metri, circa 9.

Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prima rianimato l'uomo, di 41 anni, e poi lo hanno trasportato in ospedale. Purtroppo non ce l'ha fatta: dopo poco i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso, troppo gravi le lesioni riportate dalla caduta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Verranno fatti tutti gli accertamenti del caso.

Non è l'unico caso purtroppo di queste ore. Sempre ieri una studentessa di 12 anni è precipitata dalla finestra dell'Istituto comprensivo di Paliano (Frosinone): avrebbe aperto la finestra della classe al primo piano e sarebbe caduta verso le 11 di mattina. Sarebbe precipitata per un'altezza di circa cinque metri. Subito sono stati attivati i soccorsi: la ragazzina è stata trasportata in codice rosso al Bambino Gesù di Roma a bordo dell'eliambulanza. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno volgendo tutte le verifiche del caso.