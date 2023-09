Ryanair taglia i voli per la Sardegna dopo il tetto ai prezzi: le rotte interessate L’annuncio della compagnia area low cost che accusa il decreto governativo sul tetto ai prezzi dei biglietti aerei. La riduzione dei voli è di circa il 10 per cento di quelli previsti e programmati in precedenza e interesserà alcune rotte specifiche.

A cura di Antonio Palma

Brutte notizie per chi deve viaggiare in Sardegna nel periodo invernale. La compagnia aerea Ryanair infatti ha annunciato il taglio di diversi voli verso l’Isola per la stagione in arrivo, spiegando che alla base della decisione c'è il decreto governativo sul tetto ai prezzi dei biglietti aerei.

La riduzione dei voli è di circa il 10 per cento di quelli previsti e programmati in precedenza e interesserà alcune rotte specifiche tra la Penisola e la Sardegna. La decisione è "totalmente legata al decreto del governo italiano che consideriamo totalmente illegale e che avrà il solo effetto di ridurre la connettività" ha dichiarato il chief commercial officer Jason McGuinness. Il decreto voli a cui fa riferimento il manager Ryanair è quello approvato dal Consiglio dei ministri nell’agosto scorso. Un provvedimento che pone un tetto alle tariffe per i collegamenti per le isole per contrastare il caro voli ma già pesantemente criticato dalle compagnie aeree.

Quali sono i voli e le rotte che Ryanair taglia in Sardegna

Annunciando la programmazione invernale dei voli per l’isola del vettore low cost, McGuinnes ha spiegato che l’effetto sarà opposto a quello desiderato in quanto ci sarà una riduzione della capacità dei vettori e quindi un aumento generalizzato dei prezzi per i passeggeri. Il manager ha rivelato anche di aver proposto di bloccare il provvedimento e rimuovere l'addizionale comunale in tutti gli aeroporti dell’Isola.

Intanto però la programmazione winter di Ryanair per la Sardegna è stata tagliata di netto. Sono dieci in tutto le rotte interessate tra cui ben tre cancellate completamente mentre per le altre ci sarà una riduzione dei voli. Lo scalo più interessato resta quello di Cagliari. Per l’inverno infatti saltano i collegamenti tra l’aeroporto di Calgiari Elmas e Trieste e quelli fra lo scalo di Alghero e quelli di Treviso e Bari. Meno voli invece tra Cagliari e gli aeroporti di Roma, Milano, Bergamo Orio al Serio, Napoli, Venezia, Catania e Bruxelles.

Ryanair garantisce più di 180 voli settimanali tra la Sardegna e l'Italia

Ryanair assicura però continuerà "a offrire connettività nazionale vitale con più di 180 voli settimanali tra la Sardegna e l'Italia continentale, oltre a garantire un servizio turistico particolarmente importante". "Potremmo portare altri sei aeromobili e incrementare gli investimenti, basta fare queste due cose: togliere l'addizionale e bloccare il decreto del governo", ha sottolineato McGuinnes. Per questo è stato apprezzato il provvedimento appena approvato dalla Regione Sardegna sugli aiuti di Stato ai vettori aerei per abbassare il costo delle tasse aeroportuali.