Compagnie aeree contro il governo Meloni per il decreto sul caro-voli: lettera alla Commissione Ue Le compagnie aeree europee hanno scritto una lettera alla Commissione europea per chiedere un intervento contro l’ultima misura del governo Meloni: un decreto che ha fissato un tetto – decisamente alto – al prezzo dei biglietti aerei che collegano Sicilia e Sardegna al resto d’Italia.

A cura di Luca Pons

Dopo che il governo Meloni ha fissato un tetto ai prezzi dei biglietti aerei, le compagnie colpite hanno deciso di prendere l'iniziativa e contestare la norma, rivolgendosi direttamente alla Commissione europea. A poco più di una settimana dalla decisione dell'esecutivo italiano di limitare le tariffe per alcuni voli, a Bruxelles è arrivata una lettera che chiede di intervenire in difesa delle aziende.

La norma in questione prevede questo: se, in un periodo di picco della domanda, i biglietti tra Sicilia/Sardegna e resto dell'Italia vengono a costare più del 200% in più rispetto alla tariffa media, allora parte un ‘blocco'. La compagnia che vende i biglietti non può più superare questo prezzo e deve limitare gli algoritmi che solitamente determinano i prezzi. Di fatto, quindi, si pone un tetto (molto alto) alla tariffa di questi voli.

Immediatamente dopo l'approvazione della norma, lo scontro più acceso è stato con il Ceo di Ryanair, che ha definito il decreto "ridicolo e illegale" e ha minacciato di tagliare le tratte interessate. Per le altre aziende del settore il malcontento è stato perlopiù silenzioso, ma si è poi espresso nella lettera alla Commissione europea.

Secondo quanto riportato dal Financial times, Airlines for Europe (A4e, organizzazione che promuove gli interessi delle compagnie nel continente) ha scritto a Bruxelles chiedendo che la Commissione "chiarisca con l'Italia che questo intervento colpisce il mercato del trasporto aereo libero e liberalizzato in Europa". La preoccupazione, si legge, è che "se questa legge sarà adottata, potrebbe stabilire un precedente e portare a un effetto domino, che porterebbe regolamenti simili a essere adottati anche in altri Paesi membri dell'Ue".

La lettera, firmata dalla direttrice di A4e Ourania Georgoutsakou, continua: un tetto ai prezzi "violerebbe" un diritto fondamentale delle compagnie, cioè quello di "competere ovunque possibile, stabilire i propri prezzi e definire i propri servizi nel modo che ritengono più opportuno". E per questo, in tutela di questo diritto, la Commissione sarebbe chiamata a intervenire.

Da parte sua, l'Ue ha già fatto sapere che intende confrontarsi con il governo italiano per stabilire se la misura sia legale. "La Commissione supporta misure per la promozione della connettività a prezzi abbordabili", purché che siano in linea "con le leggi del mercato interno dell'Ue", ha fatto sapere un portavoce. Una condizione necessaria è permettere "un'impostazione libera dei prezzi", ma ci sono "casi specifici, come ad esempio le tratte da e per regioni remote", in cui le regole europee "consentono di porre obblighi ai servizi pubblici, anche con la regolazione dei prezzi, per assicurare continuità territoriale e accessibilità, con l'aiuto dei finanziamenti pubblici".

Nell'attesa di un verdetto, le compagnie aeree hanno quindi deciso di mettere pressione a Bruxelles. Il confronto tra il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e le compagnie continuerà a settembre, mentre il Parlamento avrà tempo fino a inizio ottobre per modificare (eventualmente) e approvare la norma.