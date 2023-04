Rubarono prezioso orologio al pilota Ferrari Charles Leclerc, arrestate 4 persone a Viareggio Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri di Viareggio con l’accusa di aver realizzato una rapina ai danni del pilota Ferrari Charles Leclerc: a lui sarebbe stato sottratto un prezioso orologio “dal valore ingente”.

A cura di Ida Artiaco

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri di Viareggio, supportati da militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, con l'accusa di aver messo a segno una rapina ai danni del pilota della Ferrari Charles Leclerc. Allo sportivo francese era stato sottratto il 18 aprile 2022 un prezioso orologio, il cui valore, sottolineano gli inquirenti, "risulta essere ingente".

Le persone fermate sono tre uomini e una donna, destinatari di una misura cautelare restrittiva richiesta da questa Procura della Repubblica ed emessa dal Gip del Tribunale di Lucca. Le indagini sono andate avanti per quasi un anno dopo la rapina, svolte mediante attività tecniche, l’acquisizione di numerosissime immagini di videosorveglianza – sia pubblica che privata – e gli interrogatori di vari testimoni con contestuali individuazioni fotografiche.

Così sono stati identificati, oltre ai due autori materiali della rapina, che utilizzavano uno scooter di grossa cilindrata, intestato ad un prestanome – anche altri due soggetti che avevano concorso nel reato: si tratta di un uomo di 39 anni ed una donna di 29 anni, che viaggiavano a bordo di un suv preveniente da un autonoleggio di Napoli.

In particolare, la coppia a bordo della vettura si ipotizza abbia fornito supporto ai complici che viaggiavano sullo scooter occupandosi prima del pedinamento della vittima, avvenuto da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi agevolandone la fuga prima di ripartire alla volta del capoluogo campano.

Ma la sera del 18 aprile 2022 non ci fu solo la rapina a Leclerc. Nel corso delle indagini è emerso che due degli arrestati avevano tentato di rubare anche un altro orologio, questa volta ad una giovane coppia che passeggiava a Forte dei Marmi: i due, residenti a Lucca, sarebbero stai avvicinati da uno degli indagati, il quale con violenza e percosse avrebbe cercato di strappare dal polso dell’uomo un orologio del valore di 40mila euro, ma senza successo sia per la resistenza opposta dalla vittima sia per l'intervento di alcuni passanti.