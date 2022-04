Leclerc aveva al polso un orologio da 2 milioni di euro! Bottino pazzesco dei rapinatori Era un pezzo unico il Richard Mille Rm 67-02 indossato da Charles Leclerc quando è stato rapinato lunedì sera a Viareggio: il valore del cronografo è incalcolabile, si può avere un riferimento da un’asta dell’anno scorso.

A cura di Paolo Fiorenza

Charles Leclerc aveva al polso un Richard Mille Rm 67-02, un cronografo di lusso riservato a pochissimi quando è stato rapinato lunedì sera a Viareggio. Di più: secondo quanto riferisce l'Ansa, l'orologio indossato dal 24enne pilota della Ferrari sarebbe un pezzo unico. La circostanza è emersa dall'inventario del furto fatto da chi sta conducendo le indagini.

Il monegasco si stava rilassando a Pasquetta in Versilia assieme al suo preparatore atletico Andrea Ferrari: fatali sono state le foto che ha scattato intorno alle 23 assieme a dei tifosi che lo avevano riconosciuto. Quando Leclerc e il suo preparatore si stavano allontanando per raggiungere l'abitazione di quest'ultimo, i ladri lo hanno minacciato e gli hanno sottratto il preziosissimo orologio. Il produttore svizzero Richard Mille è uno sponsor di lunga data del pilota ed è diventato partner ufficiale della Ferrari lo scorso anno.

Charles Leclerc è il leader del Mondiale di Formula 1

Una volta rubato il cronografo, i malfattori si sono dileguati tra le strade sterrate che si dirigono dentro la vicina pineta di Ponente. Le indagini in corso si avvalgono dell'analisi dei filmati delle telecamere presenti nella zona, la cui scarsa illuminazione ha sollevato parecchie polemiche, visto che da tempo erano state fatte segnalazioni al Comune per denunciare il buio del luogo: residenti e commercianti hanno dunque ribadito la necessità di ripristinare condizioni di sicurezza adeguate.

Ma quanto vale l'orologio rubato a Leclerc? Essendo un pezzo unico, è impossibile dargli un valore reale, ma come riferimento indicativo basti pensare che un prototipo del cronografo in questione – personalizzato con la bandiera di Monaco e del peso di soli 32 grammi, cinturino compreso – era stato venduto all'asta lo scorso anno da Only Watch per circa 2 milioni di franchi svizzeri, ovvero quasi due milioni di euro al cambio. Un colpo davvero pazzesco per i rapinatori.