Paura per Leclerc, il pilota della Ferrari vittima di una rapina: “Era completamente al buio” Il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia del GP di Imola del Mondiale di Formula 1 2022 è stato rapinato e scippato di un prezioso orologio mentre si trovava a Viareggio in compagnia del suo preparatore atletico Andrea Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Brutta disavventura per il leader del Mondiale di Formula 1 2022 Charles Leclerc alla vigilia del GP dell'Emilia-Romagna in programma a Imola il prossimo weekend. Il pilota della Ferrari infatti ha festeggiato la Pasquetta a Viareggio insieme al suo preparatore atletico Andrea Ferrari e mentre stavano rientrando verso l'abitazione di quest'ultimo è stato vittima di una rapina.

Il monegasco mentre stava attraversando una via poco illuminata del quartiere Darsena della cittadina toscana si è fermato con un gruppo di tifosi del Cavallino che lo avevano riconosciuto per scattare delle foto insieme a loro. Mentre i due si stavano nuovamente allontanando, un uomo, non ancora identificato dalle forze dell'ordine, lo ha prima minacciato e poi gli ha scippato dal polso un orologio di grande valore sia affettivo che economico: si tratta infatti di un Rolex in edizione limitata dal valore di centinaia di migliaia di euro.

A denunciare l'accaduto è stato il preparatore atletico di Charles Leclerc con un post pubblicato sui propri profili social e indirizzato al comune di Viareggio: "Sono mesi che Via Salvatori è completamente al buio. Sono mesi che facciamo segnalazione di questo. Bene, ieri sera in Via Salvatori ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico…" è infatti il messaggio pubblicato tra le storie di Instagram da Andrea Ferrari preparatore atletico e grande amico del pilota monegasco della scuderia di Maranello.

Brutta esperienza dunque per i due che però, seppur inevitabilmente turbati dall'accaduto, stanno bene e non hanno riportato alcuna conseguenza fisica dalla rapina subita. Una disavventura che, in attesa che le indagini, condotte dal comandante dei Carabinieri Edoardo Cetola, trovino il colpevole e restituiscano il prezioso orologio al legittimo proprietario, deve essere prontamente messa da parte dal 24enne di Monte-Carlo che nel weekend è chiamato a ripetere quanto di buono fatto vedere finora in questo avvio di Mondiale di Formula 1 2022 anche nel primo GP casalingo stagionale per la Ferrari a Imola.