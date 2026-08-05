Londra, colpisce 4 uomini in strada e poi viene arrestata: “Aggrediti con un paio di forbici”

Quattro persone sono state aggredite a colpi di forbici nel centro di Londra verso le 12.30: sono state trasferite in ospedale. Una donna è stata arrestata con l’accusa di possesso di arma offensiva e aggressione.

Immagine di repertorio.

Paura al centro di Londra. Almeno quattro persone sono state accoltellate all'improvviso: la polizia precisa che una donna è stata arrestata perché sarebbe la presunta autrice della violenza. Al momento le cause del gesto restano sconosciute.

I feriti sono persone di 34, 39, 42 e 52 anni: sono tutti uomini e sono stati trasportati in ospedale. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'aggressione è avvenuta a Covent Garden attorno alle 12.30 quando è arrivata la prima chiamata in polizia. Sul posto sono corsi subito anche i sanitari, anche in elicottero che è atterrato vicino a Trafalgar Square.

Il London Ambulance Service ha dichiarato: "Abbiamo prestato soccorso a quattro pazienti sul posto e li abbiamo trasportati d'urgenza in un centro traumatologico specializzato via terra".

La donna è stata arrestata con l'accusa di possesso di arma offensiva e aggressione. Dai primi accertamenti di Scotland Yard, l'aggressione sarebbe dovuta a un raptus legato a problemi di salute mentale e avrebbe agito impugnando un paio di forbici che sono state subito sequestrate.

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