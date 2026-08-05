Esteri
video suggerito
video suggerito

Londra, colpisce 4 uomini in strada e poi viene arrestata: “Aggrediti con un paio di forbici”

Quattro persone sono state aggredite a colpi di forbici nel centro di Londra verso le 12.30: sono state trasferite in ospedale. Una donna è stata arrestata con l’accusa di possesso di arma offensiva e aggressione.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Paura al centro di Londra. Almeno quattro persone sono state accoltellate all'improvviso: la polizia precisa che una donna è stata arrestata perché sarebbe la presunta autrice della violenza. Al momento le cause del gesto restano sconosciute.

I feriti sono persone di 34, 39, 42 e 52 anni: sono tutti uomini e sono stati trasportati in ospedale. Da una prima ricostruzione dei fatti, l'aggressione è avvenuta a Covent Garden attorno alle 12.30 quando è arrivata la prima chiamata in polizia. Sul posto sono corsi subito anche i sanitari, anche in elicottero che è atterrato vicino a Trafalgar Square.

Il London Ambulance Service ha dichiarato: "Abbiamo prestato soccorso a quattro pazienti sul posto e li abbiamo trasportati d'urgenza in un centro traumatologico specializzato via terra".

Leggi anche
Va nei bagni pubblici del parco a Bari e viene aggredita da una babygang: "Tutti sono rimasti a guardare"

La donna è stata arrestata con l'accusa di possesso di arma offensiva e aggressione. Dai primi accertamenti di Scotland Yard, l'aggressione sarebbe dovuta a un raptus legato a problemi di salute mentale e avrebbe agito impugnando un paio di forbici che sono state subito sequestrate.

Articolo in aggiornamento

Immagine
guerra
ucraina
Attacchi russi su Kiev, 17 civili morti. Zelensky: “Con gli intercettori sarebbero vivi”
Ucraina, la guerra è diventata profonda. Gli analisti: "Mosca ammassa missili per l’inverno"
Scudo antimissile europeo, analisti: "Scelta strategica più che soluzione immediata alla guerra"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views