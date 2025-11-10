Ritrovato l’elicottero caduto tra Marche e Toscana, a bordo i due imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini: “È distrutto”

Il rinvenimento del velivolo questa mattina dopo ore di ricerca in un zona boscosa e molto impervia tra le province di Arezzo e Pesaro. L’elicottero con a bordo i due imprenditori toscani Mario Paglicci e Fulvio Casi è stato individuato sul versante Aretino, nel territorio di Badia Tedalda. Le prime notizie purtroppo indicano che il velivolo è distrutto a causa del forte impatto. L’elicottero Agusta AW 109 è stato avvistato dall’alto dai Vigili del fuoco in un zona raggiungibile solo a piedi.

È stato ritrovato oggi l’elicottero caduto tra Marche e Toscana con a bordo i due imprenditori toscani Mario Paglicci e Fulvio Casini. Il rinvenimento del velivolo questa mattina 10 novembre dopo ore di ricerca in un zona boscosa e molto impervia tra le province di Arezzo e Pesaro dove è precipitato nel pomeriggio di domenica dopo un’avaria. Come si pensava fin dall’inizio l’elicottero è stato individuato su versante Aretino, nel territorio di Badia Tedalda. Le prime notizie purtroppo indicano che il velivolo è distrutto a causa del forte impatto in un crinale alberato. I Vigili del fuoco lo hanno avvistato dall'alto con l'elicottero. Sul posto si stanno dirigendo i numerosi soccorritori che da ore operano in zona concentrandosi nella zona del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo.

Le ricerche del'elicottero caduto durate nove ore

Nelle ultime ore, grazie ad alcuni cacciatori esperti della zona, i soccorsi avevano stabilito un perimetro a triangolo di 35 chilometri da setacciare a fondo. Dall'alto erano coadiuvati da elicotteri di Esercito e Aeronautica militare specializzai in soccorsi Sar e con visione notturna. Le ricerche son proseguite ininterrottamente da ieri pomeriggio ma i voli erano stati sospesi durante la notte a causa delle condizioni meteo avverse e della nebbia che rendeva la visibilità nulla. Durante la notte le ricerche sono proseguite via terra e con l’aiuto dei sistemi a pilotaggio e droni) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Secondo quanto ricostruito finora, l’elicottero era partito da Venezia con i soli due amici bordo, Mario Paglicci di 77 anni e Fulvio Casini di 67 anni, entrambi esperti e con la passione del volo. Il velivolo doveva arrivare all'aviosuperficie di Castiglion Fiorentino, nell'Aretino, dove era normalmente custodito ma appena oltrepassato il confine tra Marche e Toscana è scomparso dai radar. Uno dei due a bordo poco prima avrebbe inviato un messaggio chat a un parente informando che aveano un’avaria a bordo. Erano circa le 15.30, poco dopo i contatti si sono interrotti. Intorno alle 17 il 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto una richiesta di aiuto tramite il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.