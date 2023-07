Ritrovati i resti dell’influencer scomparso: milionario fatto a pezzi e messo in una valigia Il corpo smembrato di Fernando Pérez Algaba, influencer milionario noto nel settore delle criptovalute, è stato ritrovato in una valigia abbandonata vicino Buenos Aires. Forse è stato ucciso per debiti.

A cura di Giusy Dente

Instagram @fernandoperezalgaba

Il corpo smembrato di Fernando Pérez Algaba è stato ritrovato il 23 luglio all’interno di una valigia, abbandonata nei pressi di Ingeniero Budge (Argentina, vicino Buenos Aires). A ritrovarla, due bambini che giocavano nei paraggi. Il 41enne è stato prima ucciso con un’arma da fuoco e poi fatto a pezzi. Era scomparso il 19 luglio e pochi giorni prima aveva condiviso degli inquietanti messaggi.

Come è morto il milionario

Fernando Pérez Algaba ha subito una morte atroce in circostanze piuttosto macabre. L’uomo, un crypto influencer milionario di 41 anni, è stato prima colpito con un'arma da fuoco (alle spalle) e poi fatto a pezzi. Alcuni resti sono stati ritrovati in una valigia: nella borsa gli investigatori giunti sul posto hanno ritrovato le gambe e un avambraccio, mentre l’altro braccio era stato gettato nel vicino torrente e poco distante, in uno zaino, hanno recuperato la testa.

Instagram @fernandoperezalgaba

L'identificazione è stata possibile grazie alle impronte digitali e ai numerosi tatuaggi dell'uomo, immediatamente riconoscibili. Il ricco 41enne, ex fattorino, aveva fatto fortuna giovanissimo investendo in criptovalute e in borsa. Era scomparso il 19 luglio. Fino a poco prima aveva, come sempre, postato contenuti sui social. Su Instagram in particolare, dove era seguito da quasi un milione di follower, mostrava la sua vita agiata tra party, viaggi e automobili di lusso.

Leggi anche Anziana scomparsa da una casa di riposo a Firenze: ritrovata dopo 2 giorni nel cortile di una scuola

Instagram @fernandoperezalgaba

Chi ha ucciso Fernando Pérez Algaba

Ora si indaga per omicidio. La vittima aveva dei debiti e prima della scomparsa aveva condiviso sui social dei messaggi strani. Faceva riferimento a minacce, tradimenti, somme di denaro da restituire. Forse era perseguitato dai creditori ed è stato ucciso al termine di una resa dei conti. Sarà decisivo ricostruire gli ultimi giorni di vita dell'uomo. "C'erano debiti in sospeso tra lui e un amico" ha detto una fonte a La Nacion, che riporta anche un messaggio inquietante. Si tratta della trascrizione di un audio in cui un uomo gli dice: "Non ti ucciderò, ti farò qualcosa di peggio: ti caverò gli occhi e ti taglierò le mani così non potrai più avere soldi nella tua vita, lo giuro sui miei figli che non ho problemi ad andare in galera".