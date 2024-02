Ritrovati i due ragazzi di 15 e 17 anni scomparsi dal 25 gennaio a Olbia: “Stanno bene” Sono stati ritrovati sani e salvi i due amici di 15 e 17 anni, scomparsi la sera del 25 gennaio a Olbia. Secondo le prime informazioni disponibili, i due stanno bene. L’ipotesi degli investigatori è che i due ragazzi fossero finiti in qualche guaio e avessero deciso di far perdere ogni traccia per paura delle conseguenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Sono stati ritrovati sani e salvi i due amici di 15 e 17 anni, scomparsi la sera del 25 gennaio a Olbia. Attorno alle 17.30 sono stati rintracciati dagli agenti della Polizia e dai Carabinieri che hanno seguito alcuni amici dei due minorenni.

In questo momento i due giovanissimi si trovano al Commissariato di Olbia. Secondo le prime informazioni disponibili, i due stanno bene. La notizia è stata confermata dai genitori, che avevano lanciato appelli per loro sia sui social che in diretta con Federica Sciarelli, nell’ultima puntata di Chi l'ha visto?.

"È la fine di un incubo, grazie a tutti". Sono queste le prime parole della mamma di uno dei due, che sta raggiungendo i ragazzi in Commissariato. "Che cosa bella, che cosa bella, che cosa bella", ha detto invece a Fanpage.it il padre dell'altro.

Pare che i due ragazzi siano stati trovati seguendo i movimenti di alcuni amici che avevano il compito di portargli il cibo nel nascondiglio che avevano scelto. In campo polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile e numerosi volontari, oltre a parenti e amici delle due famiglie. L'ipotesi degli investigatori è che i due ragazzi fossero finiti in qualche guaio e che avessero deciso di far perdere ogni traccia e mettersi al sicuro per paura delle conseguenze.

"A nome della mia assistita, si rivolge particolare gratitudine per l'encomiabile servizio pubblico svolto alla Polizia di Stato, ai Carabinieri di Olbia e al pubblico ministero della Procura di Tempio Daniele Rosa, tutti incessantemente impegnati nelle ricerche per favorire la positiva e sollecita conclusione di un allontanamento, forse inconsapevole, i cui principali effetti sono stati l'angoscia e il timore delle famiglie per le sorti dei giovani", ha detto l'avvocato Ivano Iai, difensore della mamma di uno dei due amici scomparsi.

Una storia a lieto fine per le famiglie dei due ragazzi. L'amicizia tra i due era nata da poche settimane. "Si sono conosciuti alla fine dell’anno, uscivano sporadicamente da tre settimane, bevevano qualcosa e andavano a giocare a biliardino – aveva raccontato il padre di uno di loro – Non sappiamo a chi rivolgerci e da dove partire”. Poi, il ritrovamento su cui si attendono dettagli.

La sera del 25 gennaio i due minorenni erano stati visti insieme all'interno di un bar in via Roma a Olbia. Poi il nulla. Da quella sera i loro telefoni risultavano spenti. L'ultima cella a cui si era agganciato il cellulare di uno dei due è nella zona dell'Istituto scolastico Agrario di Olbia, il giorno stesso della scomparsa. Suo padre ha detto che l’ultimo messaggio l'ha inviato a sua mamma il 25 sera: le diceva che avrebbe dormito da un amico.