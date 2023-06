Rissa col buttafuori fuori da un locale di Rimini, vigile del fuoco di 34 anni in coma Giuseppe Tucci, vigile del fuoco di 34 anni, è rimasto gravemente ferito in seguito a una colluttazione con un buttafuori avvenuta la scorsa notte in strada nei pressi di un noto locale pubblico a Miramare. Indaga la polizia.

A cura di Susanna Picone

Giuseppe Tucci, vigile del fuoco di 34 anni, è rimasto gravemente ferito – sarebbe ormai in stato di morte cerebrale – in seguito a una colluttazione con un buttafuori avvenuta la scorsa notte in strada nei pressi di un noto locale pubblico a Miramare.

Tucci, originario di Foggia, dal 2019 lavorava a Rimini presso il distaccamento aeroportuale. Secondo i primi accertamenti, coordinati dal sostituto procurate Davide Ercolani, intervenuto sul posto con la Polizia Scientifica e gli agenti della Squadra Mobile, il giovane sarebbe entrato nel locale già alterato e avrebbe infastidito alcune ragazze in sala tanto da chiedere l’intervento della sicurezza.

Questo secondo il racconto dei gestori ma tutto è ancora tutto da verificare. Sui social l’uomo aveva pubblicato una storia in cui compare con un amico e sembra tranquillo e sorridente.

Invitato comunque ad allontanarsi dal locale, Tucci sarebbe rimasto coinvolto, intorno alle 2 di notte, in una colluttazione nella via che costeggia la parete laterale del locale, davanti al bagno 148 di Miramare. Non è chiaro se il pompiere abbia battuto la testa a terra a causa di uno spintone oppure sia stato colpito da un pugno al volto così forte da provocargli un trauma cranico fatale. A fronteggiarsi, fuori dal locale, sarebbe rimasti solo lui e un buttafuori.

Quando sul posto sono giunti i sanitari del 118, allertati dal personale del locale, il vigile del fuoco è stato rianimato e trasportato all'Ospedale Infermi di Rimini dove è stato intubato.

Il sostituto procuratore Ercolani ha disposto la visione delle immagini delle telecamere interne di sorveglianza per stabilire l'esatta dinamica dell’accaduto e gli investigatori della Squadra Mobile stanno ricostruendo la serata sentendo i testimoni e i titolari del locale.