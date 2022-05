Rimini, uccide la moglie e ferisce la figlia che la difende: la ragazzina di 13 anni è grave A Rimini un uomo ha ucciso a coltellate la moglie e ferito la figlia che aveva tentato di dividere i genitori. Bloccato dalla polizia, è stato portato in Questura.

A cura di Susanna Picone

Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie 46enne e ha ferito gravemente la figlia tredicenne. Il dramma tra le mura domestiche a Rimini, dove nel primo pomeriggio di oggi un uomo di origini sudamericane avrebbe prima accoltellato la compagna e quindi ferito con lo stesso coltello e in modo grave la figlia che avrebbe tentato di dividere i genitori. Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, in una casa di via Dario Campana a Rimini, dove è intervenuta la squadra mobile della polizia che ha bloccato l'uomo, portato in Questura e sottoposto a un interrogatorio. La figlia della vittima è stata trasportata dal 118 in ospedale. Secondo le prime informazioni trapelate, la coppia si occupava della manutenzione del giardino del palazzo in cui è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi il femminicidio.

Secondo quanto emerso, l'omicidio sarebbe l'epilogo di un violento litigio scoppiato tra marito e moglie. L'uomo, al culmine dell'alterco, avrebbe preso il coltello scagliando una serie di fendenti contro di lei. La ragazzina avrebbe inutilmente provato a difendere la madre rimanendo a sua volta ferita. La mamma sarebbe morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. A dare l'allarme e chiamare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla.

"Questa è la dimostrazione di come siamo immersi in una cultura patriarcale e di come ci sia bisogno di strumenti per riuscire a distruggere la piramide della violenza. I comportamenti molesti e le violenze sessuali sono alla base di questa piramide, il femminicidio è la cima. Non si può intervenire solo quando il danno è fatto, ma bisogna farlo ragionando in un'ottica sistemica e culturale". Non una di meno Rimini commenta con queste parole il femminicidio avvenuto oggi in città. La notizia sarà anche al centro dell'assemblea pubblica ‘Oltre l'adunata' prevista alle 18 in piazza Malatesta.