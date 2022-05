Rimini, gli amici spingono forte l’altalena: 11enne cade con faccia a terra e loro fuggono. Ricoverato Un bambino di 11 anni è stato ricoverato per trauma cranico e facciale dopo essere caduto dall’altalena nel parco giochi di Villa Verucchio, in provincia di Rimini. Alcuni amici più grandi avevano iniziato a spingere troppo vigorosamente l’altalena, sbalzando via l’adolescente dal sellino sul quale era seduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di 11 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena per un trauma cranico e facciale dopo esser caduto dall'altalena nel parco di Villa Verucchio, in provincia di Rimini. Il ragazzino si trovava nell'area giochi nei pressi della scuola media Pazzini in via Primo Levi. Alcuni amici più grandi hanno iniziato a spingere troppo forte l'altalena sulla quale era seduto, sbalzandolo via dal sellino. Il ragazzino è caduto con la faccia a terra, ferendosi gravemente. A quel punto è scattato l'allarme e sono accorsi sul posto i mezzi del 118. Vista la situazione abbastanza grave, i soccorritori hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna.

L'undicenne è stato stabilizzato e trasportato poi al nosocomio di Cesena. Nel parco giochi, invece, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha subito dato il via agli accertamenti per valutare eventuali profili penali di responsabilità. Ad allertare i soccorsi, alcuni adulti presenti al momento dell'incidente. L'undicenne è rimasto vigile e cosciente per tutto il tempo in attesa del 118 ed è rimasto sveglio anche quando è stato caricato sull'eliambulanza.

I presenti hanno poi fornito la loro versione dei fatti ai carabinieri che sono intervenuti sul posto: l'adolescente stava giocando insieme ad alcuni amici poco più grandi di lui. Una serie di spinte più vigorose all'altalena lo avrebbero fatto cadere con la faccia sull'erba. Gli adulti poi hanno provveduto a chiamare il 118, ad assistere il ragazzino e ad allertare i suoi genitori. L'intervento dell'eliambulanza si è reso necessario vista la giovane età dell'adolescente e la gravità delle ferite riportate dopo la caduta. Secondo le prime informazioni, il gruppetto che si trovava in quel momento con l'undicenne si sarebbe allontanato di corsa subito dopo l'accaduto