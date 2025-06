Lite tra vicini di casa nella notte: 54enne cade a terra, batte la testa e muore

video suggerito

Immagine di repertorio.

Litigio tra vicini di casa finito in tragedia. Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno un uomo di 54 anni è rimasto ucciso al culmine di una lite con un vicino, scoppiata a Soccher, in provincia di Belluno.

A quanto si apprende dai quotidiani, l'episodio sarebbe avvenuto intorno all'1.45. La morte sarebbe avvenuta durante le fasi concitate di un diverbio tra due uomini, scoppiato a causa di dissidi di vicinato.

Non è ancora chiaro di quale natura siano o come possano essere nati i dissapori. Quello che si sa è che durante l'accesa litigata di questa notte, uno dei due, un 54enne, è caduto a terra, battendo con violenza la testa.

Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare, pare sia morto all'istante. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, che hanno potuto solo constatare il decesso, insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri e al medico legale, Antonello Cirnelli, per eseguire i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione fatta da chi sta indagando sull'accaduto, i rapporti tra i due uomini erano tesi da tempo. Adesso gli investigatori stanno cercando di chiarire se la caduta del 54enne sia stata totalmente accidentale o se la vittima sia stata spinta o picchiata dall'altro uomo coinvolto nel litigio.

Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, i Carabinieri stanno ascoltando la versione dell’uomo sospettato della presunta aggressione. In giornata si dovrebbe procedere anche con l’autopsia sul corpo del 54enne deceduto.