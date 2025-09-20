Attualità
Rider 18enne travolto da un’auto mentre consegna cibo, Nicola nuore in strada ad Andria

La vittima dell’incidente stradale è Nicola Casucci, giovane andriese che pedalava in sella alla sua bicicletta che usava per effettuare le consegne. Per motivi ancora da chiarire, è stato travolto da un’auto condotta da una 28enne.
A cura di Antonio Palma
Tragedia in strada ad Andria dove un rider 18enne è morto travolto da un’auto mentre era impegnato a consegnare cibo da asporto durante un turno di lavoro in centro città. La vittima dell’incidente stradale è Nicola Casucci, giovane andriese poco più che maggiorenne, che lavorava come rider per guadagnarsi qualcosa.

Il dramma si è consumato nella serata di ieri, venerdì 19 settembre, intorno alle 23.30, nel centro della città pugliese, in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. Nicola Casucci stava pedalando in sella alla sua bicicletta che usava per effettuare le consegne a domicilio quando, per motivi ancora da chiarire, all'altezza dell'incrocio è stato travolto da un’auto condotta da una 28enne che si è subito fermata per prestare soccorso.

Un impatto fortissimo che ha sbalzato il 18enne violentemente sull’asfalto dove è rimasto esanime. Immediati i soccorsi allertati con una chiamata ai numeri di emergenza. Sul luogo dell’impatto sono accorsi in poco tempo i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. I soccorritori hanno messo in atto subito le prime manovre rianimatorie me le condizioni del 18enne erano apparse fin da subito gravissime.

Disperata la corsa in ospedale per tentare di salvarlo ma ogni sforzo è stato vano e poco dopo i medici si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Sul luogo dell’incidente mortale sono accorsi anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per accertare la dinamica del sinistro.

Intanto vettura e bici sono state sequestrate. La conducente al volante dell’auto, una ragazza di 28 anni sotto shock ma non ferita, è stata sottoposta anche a test sull'assunzione di droghe e alcol che sono risultati negativi.

Attualità
