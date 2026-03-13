Richiamati gamberi bianchi: troppi solfiti. L’allerta del Ministero della Salute: “Non consumateli”

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di due lotti di gamberi bianchi congelati della Giacalone Luciano Group, a causa di solfiti oltre i limiti consentiti. Chi li ha acquistati, soprattutto chi è allergico, è invitato a non consumarli e a restituirli al punto vendita.