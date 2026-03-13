Attualità
video suggerito
video suggerito
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Richiamati gamberi bianchi: troppi solfiti. L’allerta del Ministero della Salute: “Non consumateli”

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di due lotti di gamberi bianchi congelati della Giacalone Luciano Group, a causa di solfiti oltre i limiti consentiti. Chi li ha acquistati, soprattutto chi è allergico, è invitato a non consumarli e a restituirli al punto vendita.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Nuovo richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute. L’avviso riguarda due lotti di gamberi bianchi congelati (Pasiphaea sivado) commercializzati dalla Giacalone Luciano Group, per i quali è stata riscontrata una quantità di solfiti superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Il prodotto è confezionato in vaschette da 1,5 chilogrammi. I lotti interessati dal richiamo sono GG-2026000926, con termine minimo di conservazione 16 agosto 2027, e GG-2026000895, con TMC 20 agosto 2027.

I gamberi sono stati lavorati e confezionati dalla Giacalone Luciano Group Srl nello stabilimento di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, situato in via Domenico Modugno 6/8 (marchio di identificazione IT Y3J81 CE).

Leggi anche
Conad richiama filetti di tonno dai propri supermercati: "Presenza di corpi estranei nel prodotto"

A titolo precauzionale, il Ministero invita soprattutto le persone allergiche ai solfiti e all’anidride solforosa a non consumare il prodotto appartenente ai lotti segnalati. Chi lo avesse già acquistato può riportarlo al punto vendita, dove potrà essere restituito.

Immagine

Tra gli ultimi richiami alimentari pubblicati nell'apposita sezione del Ministero della Salute vanno segnalati, in ordine di tempo, quello di alcuni lotti dell'uovo di Pasqua Marchesi 1824 per possibile presenza di frammenti metallici, poi quelli del filone di tonno a pinna gialla decongelato e di una tartare di scottona da 200 grammi, rispettivamente per rischio chimico e per rischio microbiologico, e ancora un lotto di uova del marchio “La casetta delle uova” per la presenza di microrganismi patogeni (salmonella) e infine alcuni prodotti caseari per la presenza di Listeria monocytigenes.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Trump: "Teheran sta per arrendersi", Consiglio Supremo di Difesa: "Italia non entra in guerra"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Tracciati in volo droni spia e aerei militari in Sicilia: i rischi delle basi USA dell'isola
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi, sono crimini di guerra": la denuncia di Amnesty
Quando l'Italia può intervenire militarmente per difendere sé stessa o i Paesi alleati: parla l'esperto
Drone colpisce base italiana a Erbil, cos'è successo e come stanno i militari, Tajani: "Sono al sicuro"
Perché è scoppiata ora la guerra tra Iran, Israele e Usa: i motivi dell'attacco e le origini del conflitto
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views