Richiamate vongole e lupini, l’allerta del Ministero: “Non mangiatele”. I lotti interessati Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di tre lotti di vongole e lupini sottovuoto del marchio “L’acquachiara”. Sono identificabili dai numeri A6020, A5962 e A6027, contengono un errore relativo alla data di scadenza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

C'è una nuova allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute. Nell'avviso di venerdì 29 novembre viene segnalato il richiamo di alcuni lotti di vongole e lupini sottovuoto del marchio “L’acquachiara un mare di freschezza”. Il nome di denominazione di vendita è Vongole e lupini sottovuoto 4×0,5 kg.

Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è IT560 CSM CE e l’indirizzo dello stabilimento è via Maestri del lavoro, 1 – 30015 a Chioggia, in provincia di Venezia.

I lotti coinvolti, contrassegnati dai numeri A6020, A5962 e A6027, presentano un errore nella data di scadenza: sebbene i prodotti indichino il 28 dicembre 2024 come data di scadenza, in realtà il termine è precedente (il 2 dicembre, per la precisione). L'errore è stato causato da un malfunzionamento del software che gestisce le informazioni sui prodotti. Il dicastero ha raccomandato di non consumare i prodotti e di restituirli immediatamente ai punti vendita dove sono stati acquistati.

Non si tratta dell'unico richiamo alimentare di cui abbiamo dato notizia in giornata. Il Ministero della Salute ha infatti diffuso il richiamo da parte della Conad di tre lotti di Crema di cereali RISO biologica per bambini e di un lotto di insalata capricciosa prodotta dall’azienda Santori & Schillirò per la stessa catena di supermercati. Sono stati poi richiamati tutti i lotti di quest'anno del formaggio Puzzone di Moena prodotto dal Caseificio Sociale di Predazzo e Moena per "possibile presenza di Escherichia Coli".

Qualche giorno fa invece abbiamo scritto dell'allerta alimentare della salsiccia Luganega a marchio Meggio Roberto e C per la “possibile presenza di salmonella spp”.