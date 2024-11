video suggerito

Crema per bambini e insalata capricciosa: perché i prodotti Conad sono stati richiamati dal Ministero Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte della Conad di tre lotti di Crema di cereali RISO biologica per bambini e di un lotto di insalata capricciosa prodotta dall'azienda Santori & Schillirò per la stessa catena di supermercati.

A cura di Biagio Chiariello

Ci sono due diverse allerte alimentari riguardanti altrettanti prodotti a marchio Conad apparse nell'apposita sezione del Ministero della Salute.

La prima riguarda il richiamo da parte dalla catena di supermercati di tre lotti di Crema di cereali RISO biologica per bambini. Si tratta di un ritiro per rischio chimico, nello specifico la possibile presenza di un residuo di arsenico superiore agli standard ammessi.

Il prodotto in oggetto è disponibile in confezioni da 200 grammi, con i numeri di lotto L 11341, L11041 e L11042, e date di scadenza (TMC) 19/04/26 e 22/04/26.

Viene distribuito dalla catena di supermercati Conad sotto il marchio Conad Baby, ed è prodotto dalla ANTAAR&S SPA, con stabilimento situato in Via Aldo Moro 3 – 27051 – Cava Manara (PV).

L'azienda a scopo precauzionale raccomanda di non consumare la crema di cereali con i TMC e i numeri di lotto sopra indicati.

L'altro richiamo riguarda invece l'insalata capricciosa, prodotta dall'azienda Santori & Schillirò e venduta in confezioni da 200 grammi. Il motivo del richiamo è la data errata di scadenza apposta sulla confezione. Sull'unità di vendita c'è scritto: 29/12/2025. Quella reale è il 29/12/2024. Il lotto interessato è il 24304 e il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 2366 CE. La sede è quella di Via Garganelli, 18 – 40065, Pianoro, in provincia di Bologna.

Nelle avvertenze sul sito del Ministero della Salute viene comunque evidenziato che il "prodotto è sicuro fino alla data del 29/12/2024, oltrepassata questa data, il prodotto non è più sicuro e deve essere restituito al punto vendita dell'acquisto".