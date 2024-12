video suggerito

"Resi impossibili e pratiche scorrette": Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Farmasave Sotto la lente dell'Autorità le condotte della Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c., attiva nella vendita di prodotti sanitari tramite il proprio sito web.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Resi difficili e pratiche commerciali scorrette. Questi i motivi principali che hanno indotto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad avviare un’istruttoria nei confronti della farmacia online Farmasave per possibili pratiche scorrette e aggressive nella promozione, consegna e assistenza post-vendita di parafarmaci e medicinali da banco ordinati sul web.

Come si legge nel comunicato dell'Agcom, la Società Farmacia Internazionale di Ciro Cozzolino & C. S.n.c. avrebbe pubblicato sul proprio sito "informazioni che sembrerebbero non veritiere e fuorvianti circa l’immediata disponibilità dei prodotti offerti in vendita online e i relativi tempi di consegna o spedizione".

Scorrendo sui motori di ricerca, sono davvero molte le recensioni negative in merito. Diversi i consumatori che lamentano la mancata/ritardata o errata/incompleta consegna dei prodotti ordinati, a volte anche danneggiati durante il trasporto, e già pagati via web, come si vede in alcune delle foto che fanno da corredo alle recensioni.

Inoltre gli stessi utenti denunciano difficoltà nell'esercitare i propri diritti a causa di un servizio di assistenza clienti insufficiente. Di conseguenza, la società potrebbe aver reso complicato, o addirittura impossibile, esercitare il diritto di recesso o di reso, richiedere la sostituzione dei prodotti ricevuti, nel caso non corrispondano a quanto ordinato o siano danneggiati durante il trasporto, o ottenere il rimborso del denaro versato, anche in caso di mancata consegna.

Ieri, i funzionari dell’Autorità, supportati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno effettuato ispezioni presso diverse sedi della suddetta società.