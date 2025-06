Virgin Active multata dall’Antitrust: 3 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto una sanzione da 3 milioni di euro a Virgin Active Italia, società attiva nel settore del fitness con 40 centri sparsi nelle principali città italiane. L’istruttoria, avviata nel dicembre 2024 a seguito di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, ha portato alla luce una serie di pratiche commerciali ritenute scorrette, tutte legate alla gestione degli abbonamenti.

Secondo quanto emerso dall’indagine, Virgin Active non avrebbe fornito informazioni chiare e sufficienti riguardo ai termini di adesione, al rinnovo automatico, alla disdetta e al recesso anticipato dai contratti. In particolare, l’azienda non avrebbe comunicato in modo trasparente la scadenza entro cui era possibile interrompere l’abbonamento, né gli aumenti di prezzo applicati nel corso del 2024. Inoltre, sarebbero stati posti ostacoli all’esercizio del diritto di risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a usufruire del servizio.

L’AGCM ha rilevato che queste condotte, pur articolandosi in diverse modalità, costituiscono un’unica pratica commerciale scorretta, in violazione di numerosi articoli del Codice del consumo (in particolare gli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26 lett. f e 65-bis).

Il risultato, secondo l’Autorità, è che i consumatori si sono trovati vincolati a contratti non pienamente compresi, con l’addebito di costi per servizi non effettivamente richiesti o non desiderati, venendo così privati della possibilità di scegliere consapevolmente. Nel 2024 Virgin Active ha superato i 100.000 abbonamenti attivi, un dato che rende ancora più rilevante la portata delle irregolarità contestate. La sanzione rappresenta quindi un importante segnale dell’AGCM in tema di tutela dei diritti dei consumatori e trasparenza nei rapporti contrattuali.

La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla decisione dell’Autorità.