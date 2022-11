Reggio Emilia, muore schiacciato dalla sua auto: l’incidente mentre faceva dei lavori nel garage Un uomo di 59 anni, Lorenzo Brozzi, è morto schiacciato dalla sua auto mentre faceva dei lavori di meccanica davanti al garage di casa. L’incidente a Campegine, in provincia di Reggio.

A cura di Chiara Ammendola

Aveva alzato una parte dell'auto con il cric per effettuare alcuni lavori meccanici alla sua auto quando quest'ultima ha ceduto improvvisamente schiacciandolo. È morto così il 59enne Lorenzo Brozzi, vittima di un drammatico incidente avvenuto davanti al garage di casa a Campegine, in provincia di Reggio Emilia.

Tutto è avvenuto in pochi minuti intorno alle 15 di oggi, martedì 8 novembre, davanti al garage dell'abitazione del 59enne in via Borsellino a Campegine. Stando a quanto ricostruito finora, la vittima aveva sollevato con un cric la parte anteriore della sua Citroen C5 per effettuare alcune riparazioni all'auto, quando all'improvviso il veicolo ha ceduto cadendogli addosso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme con i vigili del fuoco il cui lavoro è stato fondamentale per alzare nuovamente la vettura e liberare l'uomo che vi era rimasto incastrato. Purtroppo però, nonostante il tempestivo intervento dell'automedica e dell'ambulanza, ogni tentativo di rianimare il 59enne si è rivelato vano: ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso di Lorenzo Brozzi.

Leggi anche Tir si ribalta e travolge un'auto: Linda muore a 41 anni schiacciata tra le lamiere

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Castelnovo Sotto che hanno effettuato i rilievi necessari a capire le cause dell'incidente. Al momento l'ipotesi più probabile è che il cric abbia ceduto, non è chiaro se perché non montato bene o se perché difettoso.