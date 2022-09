Reggio Emilia, con l’auto finisce in un fosso: Vanessa muore a 22 anni, tornava da una festa di laurea Incidente a Reggio Emilia, morta a 22 anni Vanessa Alic Cervi: stava tornando da una festa di laurea quando è uscita fuori strada con la sua Fiat Punto finendo in un fosso. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Stava tornando da una festa di laurea quando con l'auto che stava guidando è finita fuori strada, ribaltandosi infine in un fosso.

È morta a soli 22 anni Vanessa Alic Cervi, residente a Campegine: è rimasta vittima di un terribile incidente stradale verificatosi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, al confine con San Martino in Rio.

La giovane, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, stava tornando da una festa che si era tenuta al Fuoricittà Country Club, un ristorante-discoteca di Marzaglia, quando è finita fuori strada con la sua Fiat Punto intorno alle 2.30 del mattina, per cause che sono ancora in via di accertamento.

Poi, si è ribaltata in un fosso. È stato un automobilista di passaggio a dare l'allarme. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare: la 22enne era morta sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la vettura. I carabinieri delle stazioni di Correggio e San Martino, allertati dal comando provinciale, sono stati incaricati dell’esecuzione dei rilievi. Saranno loro a dover accertare le cause esatte dell’accaduto.

La vittima viveva con la madre Rossana, ex operatrice dall’Ausl di Reggio oggi in pensione, in pieno centro a Caprara di Campegine, dove tutta la comunità è sotto choc per quanto successo.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per lei sui social network. Tra tutti quello di un'amica, che la definisce "una persona straordinariamente bella non solo esteriormente ma sopratutto nell’anima, solare e amichevole con tutti".