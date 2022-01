Ravanusa, spunta un nuovo video: l’esplosione travolge un’auto. Due donne salve per miracolo Si svolgeranno domani 4 gennaio gli accertamenti irripetibili sulla palazzina crollata dopo l’esplosione a via Trilussa, a Ravanusa. Nel frattempo spuntano video inediti della tragedia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ultime notizie sull'esplosione a Ravanusa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono le indagini sull'esplosione dello scorso 11 dicembre in via Trilussa, a Ravanusa. Sono 8 le palazzine coinvolte nella terribile deflagrazione in cui sono morte 9 persone: 4 di queste strutture sono state danneggiate solo il parte. Interamente crollato, invece, lo stabile dal quale sarebbe partito tutto. Qui si concentrano principalmente le indagini della Procura di Agrigento. L'esplosione sarebbe infatti partita da una bolla di gas metano creatasi nel sottosuolo. Resta da capire cosa l'abbia generata e come abbia potuto propagarsi fino alla tragica deflagrazione. Per accertarlo sono stati notificati 10 avvisi di garanzia ai vertici di Italgas Reti.

Secondo la Procura, un atto dovuto in vista degli accertamenti irripetibili di domani 4 gennaio. Nel frattempo spuntano nuove immagini riguardanti l'11 dicembre scorso: l'esplosione ha travolto un'automobile con a bordo due donne, salve per miracolo . La tragedia è stata ripresa da diverse telecamere di videosorveglianza della zona e tutti i filmati finora raccolti sono al vaglio delle autorità. Gli accertamenti saranno eseguiti in contraddittorio tra le parti e Italgas ha nominato il collegio difensivo. A comporlo, gli avvocati Mario Zanchetti e Nadia Alecci del foro di Milano, Massimiliano Foschini del foro di Roma e Daniela Posante del foro di Agrigento.

L'inchiesta sembra essere ancora lunga: l'intera area è interdetta al pubblico e le 161 famiglie sfollate dovranno chiedere ancora appoggio ai familiari che fin dal primo giorno si sono resi disponibili in attesa di una soluzione di emergenza. Le macerie invadono ancora via Trilussa, in attesa di aggiornamenti che possano delineare più esattamente la dinamica dei fatti. Nell'esplosione avvenuta intorno alle 20 dell'11 dicembre scorso sono morte 9 persone. Per giorni i vigili del fuoco hanno lavorato per individuare ed estrarre i corpi delle vittime. Tra loro, anche un'infermiera al nono mese di gravidanza.