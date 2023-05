Esplosione Ravanusa, chieste 10 archiviazioni per la strage, solo in 2 a processo: “Saltò una saldatura” Sono state chieste 10 archiviazioni per la strage di Ravanusa nella quale sono morte 9 persone. Solo 2 tecnici andranno a processo per l’esplosione avvenuta in via Trilussa.

Sono state chieste 10 archiviazioni per la strage di via Trilussa avvenuta l'11 dicembre del 2021 a Ravanusa. L'esplosione di una bombola del gas in uno stabile del Comune ha causato il crollo di una palazzina e la morte di 9 persone, tra cui una giovane donna che avrebbe dovuto partorire pochi giorni dopo. Il procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella ha tirato le somme dell'inchiesta sulla strage e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per due tecnici individuati come responsabili della manutenzione.

Uno è il responsabile tecnico dell'impresa A.Mi.Ca Srl, incaricata dalla committente Siciliana Gas Spa dell'esecuzione dei lavori, e il firmatario del collaudo tecnico-amministrativo del Comune di Ravanusa, direttori dei lavori e firmatario della relazione finale.

Per i due tecnici che potrebbero essere rinviati a giudizio vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro. Per gli altri 10 indagati di Italgas, la società che ha preso in gestione la rete nel 2008, è stata invece chiesta l'archiviazione. La richiesta è stata notificata ai familiari delle vittime che potranno presentare un'opposizione e chiedere al gip di non chiudere il caso.

Secondo quanto emerge dalle indagini, l'esplosione sarebbe stata causata dalle gravi carenze nel processo di posa in opera e saldatura del tratto di tubazione del gas. In sostanza, le opere di raccordo delle due condotte, eseguite tra il 1985 e il 1988, sarebbero state eseguite in maniera maldestra. Una delle saldature avrebbe ceduto, facendo così fuoriuscire il gas. I lavori di manutenzione, secondo gli inquirenti, non sarebbero stati eseguiti in maniera adeguata.